Morena Zapparoli ascolta La Cura di Battiato e piange a Pomeriggio5/ “Funari l’amava”

Morena Zapparoli non riesce a trattenere le lacrime nel salotto di Pomeriggio 5 quando viene ricordato Franco Battiato con alcuni dei suoi più grandi successi. Tra questi spicca La Cura, vero capolavoro del maestro, che per la Zapparoli ha un significato ancora più importante perché le riporta alla mente il suo amore per Gianfranco Funari. Barbara D’Urso nota le sue lacrime e le chiede il motivo; la Zapparoli allora ammette: “Non riesco più ad ascoltare questa canzone senza commuovermi. Era il simbolo della storia tra me e Gianfranco, lui l’amava moltissimo.” Inevitabilmente, ascoltare le parole cantante da Battiato, per di più nel giorno della sua morte, riporta alla mente della Zapparoli ricordi importanti.

Morena Zapparoli, in diretta a Pomeriggio 5, racconta perché ascoltare La Cura di Franco Battiato è oper lei così doloroso: “Per me è difficile non pensare agli ultimi mesi, quando stava male e io gli stavo accanto. Lui voleva spesso sentirla perché gli dava una grande forza. Oggi possiamo dedicarcela questa canzone, ci regala energia.” ha infine concluso, ancora con grande emozione.

