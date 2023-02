Morena Zapparoli, chi è la moglie di Gianfranco Funari/ “Mi ha insegnato tutto”

Morena Zapparoli: chi è la seconda moglie di Gianfranco Funari

Morena Zapparoli, seconda moglie di Gianfranco Funari, sarà ospite di Serena Borotne nella puntata di oggi, mercoledì 22 febbraio, di Oggi è un altro giorno per ricordare il marito scomparso il 12 luglio 2008. Nata a Milano nel 1967, Morena Zapparoli ha conosciuto Funari nel 1999 e nel 2004 si sono sposati, restando insieme fino alla morte del giornalista. “Avevo 33 anni per i primi mesi è stata una relazione clandestina, poi mi sono separata e sono scappata con lui”, ha raccontato la Zapparoli a La vita in diretta, ricordando l’inizio della loro relazione. Ha esordito in televisione accanto a Gianfranco Funari nel 2000 in “A tu per tu” su Canale 5.

Morena Zapparoli ha lavorato, anche come autrice, con Funari in altri programmi come: “Stasera c’è Funari”, “Funari forever”, “Il curioso, “Extra Omnes”, “Virus”, “La storia siamo IO” e “Funari late show”. “Mi ha insegnato tutto”, ha detto Morena Zapparoli a Il Fatto quotidiano ricordando il marito Gianfranco Funari.

Morena Zapparoli e Gianfranco Funari: “un amore indimenticabile”

Qualche anno fa, ospite de La vita in diretta, Morena Zapparaoli ha ricordato il marito Gianfranco Funari, confessando di aver vissuto momenti difficili dopo la sua morte: “Mi manca il suo essere vulcanico. Dopo la morte di Gianfranco non sapevo dove sbattere la testa, mi sentivo svuotata, cercavo di riprendermi… ma è stata durissima”. La giornalista è rimasta al fianco del conduttore fino alla sua morte, nel 2008: “Gli sono stata sempre vicina, nella buona e nella cattiva sorte. Quando stava male, negli ultimi mesi, non mi staccavo mai da lui, avevo il terrore che se mi fossi allontanata sarebbe peggiorato”. Per Morena il matrimonio com Funari “è stato un amore vero, sincero e indimenticabile”. Nel 2009 la Zapparoli ha pubblicato il libro “Gianfranco Funari Il potere in mutande”, memorie del marito scomparso, raccolte direttamente dall’ospedale dove era ricoverato.

