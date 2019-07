Morena Zapparoli, ex moglie Gianfranco Funari/ “Oggi sono felice con Antonio Presta”

Morena Zapparoli sta vivendo un momento molto sereno della sua vita. Molti la conoscono come la moglie di Gianfranco Funari, purtroppo deceduto anni fa, un nome al quale ancora oggi viene associata. Ma che peso ha questo nella sua vita? La Zapparoli lo spiega nel corso di un’intervista recentemente rilasciata a mondospettacolo.com. “professionalmente quando scrivo sul blog del fatto quotidiano, piuttosto che la rivista di pomeriggio cinque o i social dove sono Super Attiva, mi firmo Morena Zapparoli – ammette, ma non nega che – sentirmi citare Morena Funari come ad esempio fa Barbara D’Urso per me è segno di grande rispetto mi fa gran piacere perché è un segno di rispetto in Gianfranco Funari, colui che è stato in primis mio marito oltre che maestro di Vita.” Il fatto che in tanti la riconoscano, dunque, ancora oggi come Morena Funari non è per lei un problema.

Morena Zapparoli felice con Antonio Presa dopo Gianfranco Funari

E se la storia d’amore avuta con il noto conduttore è una parte indimenticabile della sua vita, oggi accanto a Morena Zapparoli c’è un altro uomo. Lui si chiama Antonio Presta, stanno da 8 anni insieme e sono molto felici. “Gli anni in sua compagnia sono volati -ammette la Zapparoli – ci siamo conosciuti nel 2011 e ti dirò che lui è una persona molto riservata, non gli piace apparire”. Racconta, infatti, che non ama apparire in tv: “Non è il suo mondo gli ambienti televisivi. Ma sappi che esistono molte colleghe che hanno avuto storie con uomini che in realtà sfruttavano la loro notorietà solo per infilarsi dietro qualche telecamera e di conseguenza avere visibilità . Io Antonio l’ho inquadrato subito, non gliene può fregare meno della mia notorietà e ch’egli piacevo io come persona.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA