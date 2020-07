Moreno Merlo/ “Ecco cosa accade dietro le quinte di Temptation Island” e sul GF VIP..

Ospite di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia, Moreno Merlo ha ricordato quella che è stata la sua avventura come tentatore di Temptation Island. In particolare ha raccontato alcuni inediti retroscena, svelando i segreti del ‘mestiere di tentatore‘. “Il ruolo del tentatore non è solo quello di tentare ma è anche cercare di far riflettere sul rapporto tra quello che si potrebbe avere e quello che realmente ha. Quindi quello che una persona realmente vuole.” ha spiegato Merlo, per poi ammettere che le mosse dei tentatori non sono sempre spontanee: “La realtà è che sai che il contorno è anche un po’ televisivo. Il tentatore è un ruolo diverso dalla coppia, è più freddo nel senso che non ci sono in gioco dei sentimenti.”

Moreno Merlo al Grande Fratello Vip? “Ci sono stati contatti”

Le indiscrezioni di Moreno Merlo su Temptation Island non sono finite qui. L’ex di Paola Caruso ha infatti dichiarato: “ho notato che anche le coppie, ragazze e ragazzi, che incontrano i tentori credono veramente che il tentatore stia lì effettivamente interessato al 100% a loro.” E sui baci nel villaggio: “Baci? Io non ho baciato nessuno ma è capitato, come con Alessandro Zarino“. All’ex tentatore è stato infine chiesto se sia possibile rivederlo presto in TV, magari al Grande Fratello Vip. Merlo ha dichiarato che una possibilità c’è: “Si, mi piacerebbe partecipare. Mi hanno contattato per sondare la mia eventuale disponibilità. C’è stato un contatto ma nulla ancora di certo”.



