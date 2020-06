Moreno Merlo/ “Paola Caruso? Nessuna denuncia da lei. Sono disposto a fare pace se..”

Tra gli ospiti dell’appuntamento di oggi, 29 giugno, con Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia, anche Moreno Merlo, noto ex di Paola Caruso. È proprio della bionda showgirl che si è parlato nel corso della chiacchierata durante la quale sono stati chiariti aspetti molto discussi della loro relazione. In particolare, si è parlato delle presunte denunce fatte dalla Caruso ai danni di Merlo, che ha però negato di aver ricevuto tali reclami. “Ho chiesto al mio avvocato, in modo da capire bene la situazione e non risulta alcun tipo di denuncia e non sono indagato per alcun tipo di reato. – ha dichiarato Merlo, per poi aggiungere – Indi per cui tutte le denunce che lei ha detto in televisione e pubblicamente, anche nei giornali e sui social non so da dove l’abbia tirate fuori. Attualmente non risulta niente, probabilmente le avrà ritirate perché ora è il nulla cosmico.”

Moreno Merlo: “Pace con Paola Caruso? Solo se mi dirà scusa pubblicamente!”

Abbiamo però chiesto a Moreno Merlo se sarebbe disponibile ad una riappacificazione, magari in diretta televisiva, con Paola Caruso. Lui ha ammesso che lo farebbe ma ad una sola condizione: “Io ritirerei la denuncia fatta nei suoi confronti solo ed esclusivamente se lei si scusasse pubblicamente visto che mi ha accusato pubblicamente. – e ha aggiunto – Sono adulto e vaccinato, ovviamente nel momento in cui una persona mi accusa di una cosa che è falsa è normale che io mi difenda.” Così ha concluso dicendosi ben disposto a chiudere la vicenda: “Se lei chiedesse scusa e mi dicesse che le dispiace per l’accaduto io sarei anche disposto a stringere la mano al mio carnefice, per così dire. Io non faccio un passo indietro ma se lei lo facesse, io sono disposto ad andarle incontro.” ha così concluso.



