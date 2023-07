Morgan Freeman, malore improvviso per l’attore/ “Infezione contagiosa, ma ora sta bene”

Morgan Freeman, un malore lo costringe a saltare un tour promozionale

Morgan Freeman, premio Oscar, in queste ultime ore è stato costretto a saltare il tour promozionale per la nuova serie che lo vede protagonista. A quanto pare, l’attore non sta bene e ha manifestato sintomi che il medico ha associato ad un’infezione contagiosa.

“Morgan ha la febbre e il suo medico ha ritenuto che avesse un’infezione contagiosa, quindi ha annullato il suo viaggio” ha riferito un portavoce al Daily Mail. Dunque, Freeman non ha potuto volare in Inghilterra insieme alle colleghe Zoe Saldana e Nicole Kidman che hanno preso parte alle serie di spionaggio Special Ops: Lioness, in cui è protagonista. “Ora sta bene” ha rassicurato il portavoce, facendo campire che le condizioni dell’attore che già combatte una fibromialgia non sono gravi.

Morgan Freeman contro il termine ‘afroamericano’: “Un insulto”

Morgan Freeman, alla stampa britannica, ha svelato essere contro il termine “afroamericano” e il Black History Month ovvero “mese della storia dei neri” che si celebra negli Stati Uniti: “Pubblicamente posso dire che non mi piacciono due cose: il Black History Month è un insulto. Vogliono davvero relegare la mia intera storia ad un solo mese all’anno?”

E ancora: “Anche il termine “afroamericano” è un insulto – ha precisato – Non mi riconosco in questo appellativo. Le persone nere hanno avuto diversi nomi fino alla parola che inizia per N e non so come queste cose abbiano una simile presa, ma oggi tutti usano “afroamericano”. Cosa significa veramente? La maggior parte delle persone nere in questa parte del mondo è meticcia e considerano l’Africa come un Paese, quando in realtà è un continente, come l’Europa”.

