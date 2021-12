Morgan, il suicidio del padre nel 1988/ L’ultima polemica a Ballando con le Stelle

Morgan, il suicidio del padre: “tristezza che non meritavamo”

Nel 2016 nel salotto di Maurizio Costanzo, Morgan ha raccontato per la prima volta il dramma che gli ha sconvolto la vita, il suicidio di suo padre, morto l’11 ottobre 1988. “Si è affacciato alla finestra, non l’ha mai fatto, ha salutato me e mia sorella e si è ucciso. Quando l’ho visto ho pensato: “che sta facendo?” Credo che l’abbia fatta grossa. Era depresso, ma a quei tempi non si parlava di questo”, ha ricordato a L’Intervista. Durante la sua partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le stelle, Morgan ha ricordato il difficile periodo vissuto dopo ala morte del padre: “L’ho perdonato, ma non quando avevo quindici anni. Ho dovuto attraversare il lutto, per un padre che era buono. Era affettuoso, era quasi un ‘mammo’ per me. C’è stata la musica, che mio padre amava. Ma ha lasciato me e mia sorella in una tristezza che non meritavamo”.

L’ultima polemica di Morgan a Ballando con le stelle

Morgan è stato sicuramente uno dei concorrenti più discussi durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle 2021. Il cantante si è spesso scontrato con Selvaggia Lucarelli. Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle Morgan ha tirato le somme di questa esperienza: “Tutto questo è diventato una rifioritura, non mi riconosco allo specchio, ma quando mi guardo so che esiste il futuro”. Ma non è mancata una discussione con la giuria. Dopo aver perso la sfida sui social con Arisa, preferita da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, il cantante è sbottato: “Io faccio i complimenti ad Arisa, perché ci capisce contrariamente a questi due soggetti. Io ho fatto tanti esami nella mia vita: all’università, in conservatorio e due giudici come voi sarebbero immediatamente stati licenziati. Perché non avete la capacità di giudicare, non vi intendete di questa materia. Spero che la prossima edizione voi non ci siate, due giudici come voi andrebbero licenziati, dovete smettere di rubare lo stipendio, siete anti-artistici”.

