Morta per un selfie: si appende a trave, ma crolla/ Pisa, 43enne colpita in testa

Non si dovrebbe leggere la storia di una donna morta a 43 anni, ancor di più se avvenuta per farsi un selfie. Purtroppo è accaduto a Pisa dove una coppia si era introdotta in una zona interdetta al pubblico. I due si trovano sul litorale di Tirrenia dove erano arrivati in vacanza da Settimo Torinese. La donna si era appesa con le braccia a una trave per farsi fare una foto e la trave aveva ceduto schiacciandole la testa. Quest’ultima era sorretta da due finte colonne romane con tanto di capitelli. Sono stati del tutto inutili, anche se tempestivi, i soccorsi del 118 visto che la donna era morta direttamente sul colpo. Al momento quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire questa terribile tragedia.

PISA, MORTA A 43 ANNI PER FARSI UN SELFIE

Gli inquirenti hanno ricostruito la storia di Eleonora Parisi, 43enne di Settimo Torinese morta per farsi una foto. Pare che lei e il suo fidanzato si fossero introdotti in una zona recintata e vietata al pubblico, dentro un noto stabilimento di Tirrenia. Il pubblico ministero Giovanni Porpora ha disposto il sequestro immediato dell’area dove è avvenuto il terribile incidente, precisamente in piazza Belvedere. La donna deceduta sarà sottoposta ad autopsia di rito anche se il decesso è avvenuto per il cedimento di una trave alla quale si era appesa per farsi scattare una foto. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sul compagno e sul suo stato di salute, anche se pare che questi non si sia procurato alcuna lesione.



