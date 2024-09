Per la morte di Denis Bergamini il procuratore generale della repubblica di Castrovillari ha chiesto 23 anni all’ex fidanzata Isabella Internò. La richiesta è giunta in queste ore, additando quindi la responsabilità della morte dell’ex calciatore all’ex compagna, che sempre per il procuratore avrebbe agito con premeditazione, e per motivi abietti e futili a causa dalla gelosia. La richiesta non è massima in quanto secondo Alessandro D’Alessio, il procuratore, sono passati 35 anni dalla morte del povero Denis Bergamini, e oggi la Internò, che ha 55 anni (ne aveva 20 quando il giocatore moriva), “è un’altra persona”.

Caso Denis Bergamini, PM smonta tesi suicidio: “Soffocato dalla Internò”/ Svolta: indagata ex fidanzata

Il calciatore del Cosenza moriva il 18 novembre del 1989 sulla strada statale 106 Jonica, vicino a Roseto Capo Spulico. Inizialmente la sua morte era stata classificata come incidente stradale, con il giocatore investito da un camion dopo un gesto volontario dello stesso giocatore, ma con il passare degli anni sono emersi troppi sospetti e cose poco chiare, che hanno spinto gli inquirenti a indagare la pista dell’omicidio.

Denis Bergamini processo: Zola, Padovano e Muro in aula/ "Quello che dice Pietro Pugliese è falso"

DENIS BERGAMINI, CHIESTI 23 ANNI ALL’EX: COSA ACCADDE

Secondo D’Alessio la Internò avrebbe confidato all’amica che avrebbe voluto vedere morto Denis Bergamini poco prima della tragedia, e dello stesso pensiero è il pm Luca Primicerio, secondo cui il decesso del giovane calciatore “è la realizzazione del progetto” dell’ex fidanzata, che ha sempre raccontato una verità non corrispondente ai fatti reali.

La fidanzata di Denis Bergamini è a processo dal 2021 con l’accusa di omicidio volontario in concorso con ignoti e secondo chi indaga il povero calciatore fu strangolato con una sciarpa o forse con un sacchetto, da parte di due persone, dopo di che lo stesso giocatore, ormai morto, venne posizionato sull’asfalto, dove venne schiacciato da un camion, appunto sulla statale 106. L’ex fidanzata ha sempre ipotizzato un suicidio, che Denis Bergamini si sia gettato volontariamente sotto al camion (tesi sostenuta anche dal guidatore del mezzo pesante), ma per gli inquirenti si è trattato solo di un delitto passionale.