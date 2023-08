Morto José Paulino Gomes, l’uomo più vecchio del mondo/ Oggi avrebbe compiuto 128 anni

A poche ore dal suo compleanno è morto Jose Paulino Gomes, quello che viene considerato l’uomo più vecchio al mondo. Brasiliano, come riferisce TgCom24.it secondo i registri dell’anagrafe di Pedra Bonita, cittadina nello stato verdeoro di Minas Gerais, era nato il 4 agosto del 1895, esattamente 128 anni fa oggi. Non esiste in realtà un suo certificato di nascita, ma la data in cui è venuto al mondo viene menzionata nel suo certificato di matrimonio che è stato contratto nel 1917. Tenendo conto che ci si può sposare in età adulta in Brasile è quindi ipotizzabile che l’uomo sia nato a fine ‘800.

In ogni caso nemmeno la sua famiglia è sicura con precisione dell’età del congiunto visto che in Brasile sono stati tanti i casi di trascrizione errata di datazioni, ma secondo Willyan Jose Rodrigues de Souza, consulente legale dell’anagrafe, l’età di Gomes sembrerebbe essere assicurata. Fa specie che l’uomo sia morto a poche ore dal 128esimo compleanno, un numero impressionante se si pensa che è superiore al secolo di un pezzo. In ogni caso la data presente sul certificato di matrimonio è veritiera ed inoltre l’uomo è natosenza dubbio prima del 1900. “Secondo il certificato di matrimonio si è sposato a 22 anni: dato che a quell’epoca gli uomini difficilmente si sposavano a 17 anni, è presumibile che la sua età sia corretta, e che sia effettivamente nato prima del 1900”, le parole del consulente dell’anagrafe alla stampa locale

MORTO JOSÉ PAULINO GOMES, L’UOMO PIÙ VECCHIO DEL MONDO: LE PAROLE DELLA NIPOTE

Il 127enne uomo più vecchio al mondo è sopravvissuto a due guerre mondiali e tre pandemie, e sarebbe poi morto a seguito di un collasso multiorgano che stando alla numerosa famiglia composta da 7 figli, 25 nipoti, 42 pronipoti e 11 pro-pronipoti, sarebbe stato provocato ovviamente dall’età avanzata.

Fino a quattro anni fa, in base a quanto raccontano i suoi cari, l’uomo andava addirittura ancora a cavallo. “Era un uomo semplice, umile. La sua particolarità era che non gli piaceva niente di industriale: solo cose di campagna, naturali. Allevava galline e maiali… e il suo cibo veniva tutto da qui, voleva che fosse cresciuto qui. E gli piaceva sempre bere qualcosa”, ha raccontato la nipote.

