Mostra Cum Tucte al Meeting di Rimini 2023/ Un viaggio nella relazione tra uomo e natura proposto da FLA

In occasione del Meeting di Rimini, dal 20 al 25 agosto, Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA) propone la mostra Cum Tucte che affronta il significato di sostenibilità e della relazione di unità tra creatore e creature. Il nucleo da cui tutto ha origine è Il Cantico delle Creature. Da questo punto di partenza si articolano quattro spazi tematici: la cura della Biodiversità, l’uso attento dell’Acqua necessario all’Agricoltura e all’Alimentazione, Aria ed Energia nel contesto del Cambiamento Climatico, l’Economia Circolare per realizzare la Sostenibilità.

Le quattro stanze tematiche della mostra Cum Tucte presenteranno ai visitatori del Meeting di Rimini una presentazione che illustrerà perché leggere oggi il Cantico, quindi si snoderà attraverso installazioni multimediali, testi, audio, foto, video e proiezioni interattive. “L’idea della mostra nasce dall’approfondimento dell’Enciclica Laudato Si – descrive Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente e curatore di “Cum Tucte” insieme al poeta e scrittore Davide Rondoni – Dal 2015 infatti abbiamo iniziato un lavoro che ci ha appassionato e accompagnato in questi anni e ci ha portati alla realizzazione di diversi convegni e alla pubblicazione di due libri sul tema”. Spiegando che “lo scopo della mostra è quello di evidenziare il corretto rapporto tra il creato e l’uomo, che ne è il custode, e di scoprire come lo sguardo di amore al creato di San Francesco si traduce oggi, declinandosi in esperienze attuali che rendono possibile questa alleanza tra uomo e natura. Aprendo così, di fatto, la possibilità di una reale transizione ecologica”.

Mostra Cum Tucte al Meeting di Rimini, tra spazi interattivi e incontri tematici anche per i più piccoli

Il Meeting di Rimini vedrà l’installazione della mostra Cum Tucte per parlare di biodiversità, sostenibilità, economia circolare e il profondo rapporto tra creatore e creatura. Questa mostra è proposta da Fondazione Lombardia per l’Ambiente e realizzata in collaborazione con Meeting di Rimini e Il Sussidiario. I visitatori potranno inoltre ammirare uno spazio interattivo in cui saranno offerti incontri tematici ed eventi artistici. Collegato alla mostra ci sarà inoltre uno spazio dedicato ai bambini, dove proporre laboratori didattici per avvicinare i più piccoli agli argomenti affrontati.

Attraverso la mostra Cum Tucte, la Fondazione sottopone ai visitatori di la necessità di uno sguardo più ampio ai temi ambientali, basato sull’approccio originale alla relazione Uomo-Natura, con la consapevolezza che il rapporto con il Creato mette in azione insieme agli altri uomini per custodirlo di fronte all’enormità e urgenza di questa sfida.











