AUTO INCENTIVI/ In Emilia-Romagna ecobonus per le ibride

ECOBONUS AUTO IN EMILIA-ROMAGNA

Se con la manovra in approvazione alla Camera arriverà l’ecotassa, con incentivi per l’acquisto di alcune auto elettriche e ibride, la Giunta dell’Emilia-Romagna ha deciso di prorogare per altri tre anni gli incentivi per quanti, tra i residenti nella regione, decideranno di acquistare un’auto ad alimentazione ibrida nel 2019. Come spiega il sito istituzionale della Regione, si tratta di un contributo, fino a un massimo di 191 euro, pari all’importo del bollo auto. Sostanzialmente si riceverà un rimborso (e quindi la tassa andrà comunque pagata) fino a un massimo di 191 euro. Coloro che, residenti in Emilia-Romagna, acquisteranno un’auto nuova (deve trattarsi di prima immatricolazione, quindi sono escluse le auto a km zero), ibrida di categoria M1, quindi benzina/ elettrico, gasolio/elettrico, gpl/elettrico, metano/elettrico, benzina/idrogeno dovranno presentare domanda online per avere il rimborso.

LE PAROLE DI GAZZOLO

“L’impegno della Regione per ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria passa da azioni concrete che ogni cittadino può toccare con mano nella propria quotidianità. Tra queste rientra l’ecobonus che garantisce di fatto tre anni di bollo gratis per tutti gli automobilisti che compiono una scelta ecologica e sostenibile con l’acquisto di un veicolo ibrido”, sono le parole di Paola Gazzolo, assessore all’Ambiente, che ha anche spiegato come questa misura, “nei primi due anni di applicazione, ha riscosso un grande successo con 5.780 richieste di contributo presentate per auto immatricolate nel 2017 e nel 2018”. Una misura che tra l’altro si potrebbe aggiungere agli incentivi approvati con la manovra determinando così un maggior risparmio per alcuni automobilisti, se residenti, come detto, in Emilia-Romagna.

