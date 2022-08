MR. VENDETTA/ Un capolavoro della cinematografia asiatica

Park Chan-wood è uno dei punti di riferimenti del cinema asiatico. Il regista sudcoreano ha tracciato un solco con i suoi film e con il suo stile, tale da influenzare anche il cinema americano. Uno dei passaggi decisivi della sua filmografia è la “Trilogia della vendetta”, iniziata nel 2022 con Mr. Vendetta, ora disponibile per la primissima volta in 4K UHD + Blu-ray in esclusiva su Fan Factory.

NAPOLEONE NEL NOME DELL'ARTE/ Film Canale 5, Jeremy Irons empatico come non mai

SINOSSI – Ryu è un giovane sordomuto che ha una sorella gravemente malata: la ragazza soffre molto e per sopravvivere necessiterebbe di un trapianto di rene. È stata inserita in lista d’attesa, ma l’organo (anche ammesso che arrivi in tempo) più le spese di intervento costerebbero comunque una somma fuori dalla portata del ragazzo, che lavora come saldatore in una fabbrica. Per rimediare il denaro, Ryu decide di licenziarsi e chiedere la liquidazione. Purtroppo scopre che la somma ottenuta non è comunque sufficiente a coprire le spese mediche. Allora rapisce una bambina per ottenere un riscatto, ma le cose non vanno come aveva immaginato…

THE PRESTIGE/ Le scelte vincenti di Nolan (oltre il cast stellare)

Mr. Vendetta dà iniziio alla trilogia della vendetta, portata avanti con il pluripremiato Old Boy nel 2003 e conclusa da Lady Vendetta nel 2005. Una storia di ordinaria disperazione, di torture, semplicemente un capolavoro della cinematografia asiatica. Park Chan-wook dirige un film minimalista, forte di una grandissima scrittura cinematografica. Ci sono improvvisi scatti di violenza, una furia silente. La violenza è fisica e psicologica, in entrambi sensi è radicale. C’è grande nichilismo, lo si percepisce in ogni sequenza. Un’opera eccellente, senza troppi giri di parole.

Extra e bonus features:

UN FIGLIO ALL'IMPROVVISO/ Rai 3, gag sopra le righe nel film con Christian Clavier

Commento audio del regista

Making of

Gli Storyboard

Gli effetti speciali

Intervista a Kim Newman

Trailer originale

Mr. Vendetta è disponibile per la prima volta in 4K UHD + Blu-ray su www.fanfactory.shop

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA