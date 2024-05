Lanterna verde, Italia/ Trama e cast del film DC Comics, in onda oggi, sabato 18 maggio 2024

Lanterna Verde, diretto da Martin Campbell

Sabato 18 maggio, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,20, andrà in onda il film di genere azione e sci-fi intitolato Lanterna Verde. È una produzione statunitense del 2011 basata su un personaggio DC comics e prodotto da Warner Bros. Pictures e DC Entretainment. La regia di è di Martin Campbell, neozelandese che ha girato molti film di successo, come La maschera di Zorro, Casino Royale e The Protégé.

Franco Di Mare, l'incontro con la figlia Stella in orfanotrofio/ "Lei ha scelto me..." (L'Angelo di Sarajevo)

Il protagonista del film Lanterna verde è Ryan Reynolds, famoso per molte commedie romantiche ma anche per film come Deadpool e Blade: Trinity, che interpreta Hal Jordan/Lanterna Verde. Ad affiancarlo, c’è Blake Lively, famosa per Adaline – L’eterna giovinezza e Café Society, di Woody Allen. Il set fu galeotto per i due attori che si innamorarono proprio come i loro personaggi: oggi sono sposati e hanno quattro figli. Completano il cast Carol Ferris, Mark Strong, Peter Sarsgaard, Jon Tennery, Temuera Morrison, Taika Waititi, Tim Robbins, Nick Jandl e Angela Bassett.

L’Acchiappatalenti 2024, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: Francesco Paolantoni vincitore con Aikawa Yousuke

La trama del film Lanterna Verde: Abin Sur cerca il suo successore

Lanterna Verde narra le vicende del pilota collaudatore Hal Jordan, la prima “Lanterna verde” umana, scelto da Abin Sur, uno dei guerrieri intergalattici che faceva parte del “Corpo delle Lanterne Verdi”. Abin Sur era giunto sulla Terra dopo essere stato ferito a morte da Parallax e aveva incaricato il suo anello di trovare su questo pianeta il suo successore.

Abin Sur ordina a Hal Jordan di prendere la sua Lanterna, che gli permetterà di ricaricare l’anello e pronunciare il “Giuramento delle Lanterne”, entrando così a far parte del corpo. In occasione di una rissa Hal scopre la forza che gli viene donata dall’anello e grazie a questa forza riesce a battere, con grande facilità i suoi avversari. Successivamente viene trasportato dall’anello sul pianeta Oa, dove incontra Sinestro, il capo delle Lanterne Verdi, che pur a malavoglia sottopone Hal all’addestramento, con il pilota collaudatore che comprende quanto la forza che deriva dall’anello sia proporzionale al suo impegno ed al suo coraggio.

Puff Daddy picchia la ex fidanzata Cassie Ventura: video choc/ La rincorsa in hotel e poi la violenza

Successivamente, dopo il ritorno a casa di Hal, nelle vicende del film entrano altri personaggi come lo scienziato Hector Hammond, chiamato ad eseguire l’autopsia di Abin Sur e contagiato da alcuni resti di Parallax, fino a diventarne pian piano un suo alter ego, suo padre, il senatore Robert e l’ex fidanzata di Hal, Carol. Dopo una serie di avventure che coinvolgono questi personaggi e Sinestro, Hal vince un duello contro lo stesso Hector e torna di nuovo su Oa per essere omaggiato da parte del gruppo delle Lanterne Verdi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA