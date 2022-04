Multe anche ai guariti dal Covid?/ Sanzioni contro over 50 non vaccinati: come fare

Al via le multe nei confronti degli over 50 non vaccinati, ma si pone il problema dei guariti dal Covid. Andiamo per gradi. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, tra oggi e la prossima settimana saranno recapitate le 600 mila lettere dell’Agenzia Entrate e riscossione con le sanzioni.

Secondo le prime stime, sarebbero tra un milione e mezzo e i due milioni gli italiani sopra i 50 anni rei di non aver rispettato l’obbligo vaccinale. Tutti riceveranno la comunicazione di avvio del processo sanzionatorio: a quel punto sarà possibile opporsi entro dieci giorni – per dimostrare alla Asl di essere esenti – altrimenti multe al via, dai 100 euro in su.

Multe anche ai guariti dal Covid?

Come dicevamo, si pone il problema delle multe ai guariti dal Covid. Non tutti gli italiani esenti dal vaccino risultano alle Asl – che non hanno aggiornato in tempo reale il ministero – e per questo motivo è difficile stabilire un numero preciso degli italiani sanzionati. Come sappiamo, chi è guarito dal Covid da meno di 150 giorni non può vaccinarsi. Come spiegato dal Corriere della Sera, queste persone riceveranno la messa in mora e dovranno farsi carico di dimostrare la loro condizione. In base ad una prima proiezione, sono circa 800 mila gli italiani guariti dal Covid-19 che non dovrebbero trovarsi costretti a pagare la multa. Il quotidiano riporta inoltre che finiranno tra i sanzionati anche tutti coloro i quali non abbiano completato il ciclo vaccinale, ovvero le tre dosi: secondo il ministero, si supera il milione e mezzo di persone. Ricordiamo che l’obbligo vaccinale per gli over 50 – anche i nati nei primi mesi del 1972 – durerà fino al 15 giugno 2022. “Il flusso delle multe è stato avviato”, la conferma dell’agenzia Entrate e riscossione: nei prossimi giorni non mancheranno le polemiche.

