MURIEL ALL’ATALANTA/ Calciomercato, primo colpo per la Champions: le cifre

E’ Luis Muriel il primo colpo dell’Atalanta formato Champions League. Lo ha annunciato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’originale” in onda su Sky Sport. L’attaccante colombiano è stato fortemente voluto dal club orobico, che per assicurarsene le prestazioni ha dovuto superare una folta concorrenza. Una volontà, quella di portare Muriel a Bergamo, resa evidente anche dalla modalità di trasferimento: Muriel arriva infatti all’Atalanta a titolo definitivo. La società nerazzurra sborserà infatti una cifra superiore ai 15 milioni di euro più bonus, investendo di fatto in un ragazzo che ha sempre avuto difficoltà ad esprimere pienamente il proprio talento ma che con il gioco di Gian Piero Gasperini potrebbe esaltarsi. I tifosi dell’Atalanta sognano già una coppia tutta “cafeteros” con Duvan Zapata…

MURIEL ALL’ATALANTA

Quella che ha portato alla conclusione dell’affare Muriel non è stata una trattativa lampo. Come riferito da Sky Sport, infatti, nei giorni scorsi c’erano stati dei colloqui approfonditi tra l’Atalanta e l’agente del colombiano, Alessandro Lucci, poi nella giornata di ieri è arrivata la definizione dell’operazione. Un piccolo campanello d’allarme arriva però dal Brasile, dove Muriel è impegnato con la sua Colombia in Copa America: l’ex Udinese, Sampdoria e Fiorentina si è infatti infortunato nel corso della sfida inaugurale contro l’Argentina, rimediando una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro senza lesioni associate. Per lui si prevede uno stop compreso tra le 5 e le 7 settimane: dunque nulla che pregiudichi il suo contributo alla causa atalantina in Champions League, una causa che inizia con un primo botto di calciomercato che lascia ben sperare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA