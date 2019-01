Vasco Non Stop Live 2019, a Lignano data zero/ Biglietti in vendita dal 16 gennaio: “A lavoro per la scaletta”

Ci siamo, il grande appuntamento ha una prima data. Il 27 maggio Vasco Rossi terrà la cosiddetta data zero dell’atteso Vasco non stop tour 2019, la serie di concerti dell’anno. Come sempre una data per4 così dire di prova, per scaldare i motori e poi partire per il lungo viaggio in tutta Italia. Sarà allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per i soci del Blasco Fanclub, il fan club ufficiale, i biglietti saranno messi in vendita a partire dalle 10 di mattina del 16 gennaio, per tutti gli altri invece la prevendita comincerà dalle ore 12 del 17 gennaio. Si tratta dell’unico stadio insieme a quelli di San Siro, l’1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno) e quello della Fiera di Cagliari, il 18 e il 19 giugno. Vasco Rossi ha promesso una scaletta differente da quella dell’anno scorso, con molti brani non più suonati da molti anni e rarità, insomma una occasione per vedere il rocker alle prese con materiale che farà la gioia dei fan della prima ora.

VASCO NON STOP LIVE 2019, A LIGNANO DATA ZERO

Mancava solo una cosa al nuovo tour di Vasco: la data zero. Ed è arrivata per la gioia di tutti i suoi fan. Il Vasco Non Stop Live 2019 avrà la sua prova generale il 27 maggio allo stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il rocker ha già cominciato a pubblicare su Facebook commenti sullo svolgimento dei preparativi per il tour. «Stiamo mettendo a punto la scaletta perfetta per il VASCONOSTOP2019!! Sarà diversa da quella dell’anno scorso che ha riempito di gioia 450mila persone. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune “chicche” del passato remoto». E ne anticipa una: «Ti taglio la gola!! Sarà una nuova sfida a farvi volare via… volare via con meeee!!». Quel brano è contenuto nell’album del 1985, Cosa succede in città, un pezzo di storia per Vasco e per la musica italiana.

