My best friend’s wedding, diretto da Cem Karci

Domenica 11 agosto, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:40, verrà trasmessa la commedia romantica dal titolo My best friend’s wedding. Il titolo originale è Her Sey Seninle Guzelre ed è diretto dal giovane regista turco Cem Karci. Si tratta di un remake del 2018 del film cult del 1997 Il matrimonio del mio migliore amico, che ha alle spalle ben tre nomination ai Golden Globe e ha portato in auge grandi star del cinema come Julia Roberts e Cameron Diaz. L’indimenticabile film di P.J. Hogan ha condotto inoltre alla cima della classifica BillBoard top 100 la sua colonna sonora, l’iconica reinterpretazione di Diana King del brano I Say a Little Prayer (For You).

Anche nel caso di My best friend’s wedding non manca di certo un cast d’eccezione: tra i nomi più autorevoli c’è sicuramente quello di Burcu Biricik e Hazar Ergüclü, già presenti sul piccolo schermo turco con dizi di successo come Kuzey Güney, Medcezir e The Protector, rispettivamente nel 2011, 2013 e 2018.

La trama del film My best friend’s wedding: l’obiettivo di far fallire un matrimonio

La protagonista di My best friend’s wedding è Deniz, una donna forte e intraprendente, nonché critica gastronomica di successo. La sua vita cambia completamente quando scopre che il suo migliore amico, Emre, è in procinto di sposarsi.

È un brutto colpo per lei: la donna, infatti, realizza di essere innamorata di lui e di non aver mai avuto il coraggio di accettarlo. La situazione peggiora ulteriormente quando Deniz scopre l’identità della futura moglie di Emre: la sua acerrima nemica Meliza. La missione di Deniz è solo una: allontanare Emre e Meliza, sabotare con stile il matrimonio e conquistare a tutti i costi il cuore del giovane amato.

A partire da questo momento, le vicissitudini che si susseguono sono dense di momenti comici ed episodi maldestri. L’ironia, però, lascia talvolta spazio all’introspezione, rivelando scene di profonda riflessione in cui Deniz toccherà con mano i suoi sentimenti e affronterà gli ostacoli legati all’amicizia con Emre.