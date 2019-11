Myss Keta canta “Io sono Giorgia”/ Video, Meloni mania: la performance è virale

“Io sono Giorgia“, il remix del discorso pronunciato dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni durante la manifestazione ‘Orgoglio italiano’ a Piazza San Giovanni è diventato ormai virale e sta coinvolgendo sempre più artisti. Dopo Gazzelle che, sui social ha proposto una versione acustica di “Io sono Giorgia“, Myss Keta ha deciso di esibirsi sulle note del remix più cantato degli ultimi mesi durante lo spettacolo che ha tenuto al TPO di Bologna. La performance di Myss Keta è diventata immediatamente virale e sui social sono tantissimi i commenti degli utenti. “Mi sto sentendo male. Non ci credo: Myss Keta ha messo la canzone ‘Io sono Giorgia’ al concerto di Bologna”, scrive un utente mentre un altro aggiunge – “Momento epico con Keta che canta ‘Io sono Giorgia’”.

MYSS KETA COME GIORGIA MELONI: IL VIDEO VIRALE

Myss Keta nei panni di Giorgia Meloni sta spopolando sui social. La leader di Fratelli d’Italia non ha ancora commentato la performance di Keta che, in passato, aveva lanciato una frecciatina alla politica. Lo scorso anno, la Meloni aveva pubblicato su Twitter la foto di una donna, scattata a Milano, completamente coperta scrivendo: “Possibile che anni di lotte e conquiste sull’emancipazione delle donne lascino posto a tutto ciò? Fermiamo questa deriva prima che sia troppo tardi”. Tra i tanti commenti era spuntato anche quello di Myss Keta, nota come la rapper mascherata: “Eh mo però se non sono emancipata io“. A distanza di un anno da quel tweet, Myss Keta ha deciso di cimentarsi nella canzone “Io sono Giorgia” diventata una vera hit.





