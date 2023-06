Miss Keta/ “Profumo? E’ un immaginario pop italiano molto importante”

Miss Keta dopo il successo di Finimondo pubblica “Profumo”

Miss Keta torna in tv nella nuova puntata dei Tim Summer Hits 2023, l’evento musicale dell’estate 2023 condotto da Andrea Delogu e Nek in prima serata su Rai2. La rapper e cantante dal viso coperto è tra le protagoniste dell’estate con il nuovo singolo “Profumo” che segue il grandissimo successo di “Finimondo”.

Intervistata da L’Officiel parlando proprio del nuovo brano ha rivelato: “il nuovo singolo profumo attinge a un’estetica “mediterraneo-chic”, già affrontata durante l’ep “carpaccio ghiacciato”. è un’estetica che mi rappresenta molto: estiva, fresca, frizzante, rivitalizzante, ironica. Prende e rimastica tutto quel tipo di immagine delle isole mediterranee chic, tra feste pazze e misteriose, in cui la notte si confonde con il giorno. Feste che continuano per giorni interi tra amori che si intrecciano e sguardi sotto l’ombrellone. E’ sicuramente un immaginario pop italiano molto importante, che torna ad ogni estate: un immaginario elegante con cui Miss Keta gioca e da cui prende spunto, con ironia e rimescolati alla sua maniera”.

Miss Keta: come è nata e la passione per Raffaella Carrà

Ma come è nato il personaggio di Miss Keta? A rivelarlo è stata proprio la diretta interessata che ha dichiarato: “è nata dalla spuma del mare, anzi, dalla spuma dell’idroscalo di Milano in una calda notte dell’agosto – correva l’anno 2013 – e da lì ha iniziato a muoversi nel mondo con voracità, voglia di divertirsi, di far festa, di esprimersi, sempre rimanendo se stessa, di portare i suoi messaggi nel mondo. e da Milano quest’estate arriverà alle coste di tutte le isole italiane!”.

La surreale-queer, come la stessa Miss Keta ama definirsi, ha una grandissima passione per Raffaella Carrà sua fonte di ispirazione: “credo che la raffa sia stata un’icona unica per il ruolo da protagonista che ha avuto nel mondo televisivo e musicale, non relegato alla classica figura femminile di contorno. un’ispirazione per me e chiunque abbia scelto di intraprendere un cammino sulle sue orme”.

