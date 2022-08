Myss Keta/ Tripudio di ascolti in radio e all’Arena di Verona scatena il Finimondo

Myss Keta, estate da sogno: Finimondo tormentone in cima alle classifiche

Myss Keta autentica protagonista in quest’estate musicale. Con Finimondo ha scalato le classifiche di gradimento e trasformato il brano in un vero e proprio tormentone, macinando ascolti inaspettati. Una canzone che ha sorriso ai nostalgici, dato che riprende il pezzo che ebbe grande successo negli anni Sessanta. Stiamo parlando, naturalmente, del Capello di Edoardo Vianello e Terry Gilliam di cui Myss Keta ha offerto una rivisitazione speciale in chiave tech house.

Nulla di esaltante da un punto di vista musicale, ma comunque in grado di catalizzare le attenzioni di un’ampia sempre più ampia di pubblico, più e meno giovane. Insomma Myss Keta è riuscita a lasciare il segno in questi mesi estivi e ora si appresta a calcare il palco dell’Arena di Verona per RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, a coronamento di una stagione vissuta al massimo.

All’Arena di Verona il Finimondo per RTL 102.5 Power Hits Estate 2022

Nell’appuntamento di questa sera all’Arena di Verona, quindi, non mancherà di certo Finimondo nell’esibizione di Myss Keta. Un brano che sprigionerà tutta la sua energia e che promette di far ballare tutto il pubblico sugli spalti. Una chiusura estiva, se così possiamo definirla, perfetta, con uno dei brani più rappresentativi, che ha risuonato in radio nel corso di queste calde settimane di agosto. Myss Keta, in versione live, non sarà da mano. Anzi promette grandi emozioni ai fan che l’attendono con ansia.

