Nada, chi è la sorella?/ Per la cantante fu come una “seconda mamma”

Nel film La bambina che non voleva cantare l’infanzia e la giovinezza di Nada sono sicuramente segnate dallo splendido rapporto costruito con la sorella Miria. Una persona protettiva, sensibile, tenera e acuta, capace di subentrare alla madre nei momenti acuti della depressione ed essere per Nada un vero e proprio punto di riferimento. Molto attaccata alla famiglia, desidera dalla vita cose semplici ma di grande importanza, come sposarsi e diventare madre.

Gino Malanima e Viviana Fenzi, genitori di Nada/ "Sempre grata a mia mamma, ma nostro rapporto fu complicato"

Nello sceneggiato in onda questa sera su Raiuno, la sorella di Nada è interpretata da Giulia Battistini, una bravissima attrice toscana che trasmette al meglio i valori del suo personaggio. In una intervista riportata dal giornale Il Tirreno, la ventinovenne racconta le emozioni provate durante le ripresa, un’esperienza che difficilmente dimenticherà e che le ha permesso di legarsi al suo personaggio.

Nada, storia vera de La bambina che non voleva cantare/ Perché il successo non era nei piani della cantante

Miria, la sorella di Nada, parla l’attrice che la interpreta nel film: “Conoscevo la storia e poi…”

“Interpretare la sorella di Nada? Conoscevo la storia, avevo letto il libro”, dice l’attrice nel corso dell’intervista sopra menzionata. “Con Giulietta Rebeggiani, che la interpreta da bambina, è nato un rapporto bello e importante, la storia è davvero profonda“, aveva detto.

Dunque, nel film vedremo il rapporto speciale che Miria e Nada costruiranno nel tempo, un rapporto vero e genuino, pronto ad emozionare pubblico e spettatori. Appuntamento fissato per questa sera, sabato 1 giugno, in prima serata su Raiuno a partire dalle ore 21.25 circa con la messa in onda de La bambina che non voleva cantare.

Nada, chi è?/ La bambina che non voleva cantare: "Non avevo il fuoco sacro, ma poi un giorno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA