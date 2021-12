Nada Ovcina, moglie Gianni Nazzaro/ “Mi batterò per ricordarlo”. E Wilma Goich…

Nada Ovcina a Storie Italiane ricorda il marito Gianni Nazzaro, una delle voci più amate degli anni ’70. “Mi batterò fino alla morte per mantenere la sua immagine presente, non voglio che lo dimenticano”, ha spiegato la vedova ospite di Eleonora Daniele. “Non c’è una persona che potrebbe parlar male di lui, tutti gli volevano bene. Come si fa a vivere senza di lui? Non eravamo due persone, ma una, sempre, da 50 anni”, ha sottolineato Nada Ovicina. Wilma Goich ha portato il suo ricordo in collegamento: “Non so da quanti anni ci conosciamo, mi sembrano due vite. Il ricordo che ho di Gianni è di un affetto, un’amicizia… è come se ci fosse ancora. Gianni c’è e Nada ne è il simbolo. Io so che c’è”.

Wilma Goich ha poi voluto confessare una cosa all’amica Nada Ovicina: “Ho perso Susanna, il dolore non passa mai, te lo porterai dietro tutta la vita, ma ti renderai conto che loro sono con noi. Sono talmente dentro di noi, che non riusciamo a stare senza di loro e li sentiamo sempre con noi”.

Nadia Ovcina e l’ultimo lavoro di Gianni Nazzaro

Per Nadia Ovcina è stato il primo Natale senza il marito Gianni Nazzaro. Sperava di trascorrerlo con lui, così come speravano di presentare insieme il nuovo album. “Prima di morire abbiamo realizzato un cd nuovo e volevamo presentarlo per il suo compleanno, purtroppo non ce l’ha fatta. Ma io continuerò a presentarlo e tener vivo quest’ultimo lavoro che ha fatto”. Eleonora Daniele allora ha spiegato che uscirà a marzo 2022, ma lo anticiperà la settimana prossima, quando spera di avere nuovamente ospite la vedova e Wilma Goich. “Ti vorrei abbracciare tanto, sai che non posso, ma è come se lo avessi fatto”, le ha detto la conduttrice di Storie Italiane prima di salutarla.

