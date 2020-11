Nagorno Karabakh, cessate il fuoco totale/ Siglata la pace fra Armenia e Azerbaijan

Svolta importante nella guerra fra Armenia e Azerbaijan: è stato infatti trovato un accordo di pace per quanto riguarda la regione del Nagorno-Karabakh. L’intesa, sottoscritta alla presenza della Russia, comprende un cessate il fuoco totale, e giunge dopo ben sei settimane incessanti di combattimenti sul fronte, che hanno portato a vittime e distruzione. Il cessate fuoco è in vigore di preciso dalle ore 22:00 italiane di lunedì come sottolineato dai colleghi dell’Huffington Post, e la pace è stata annunciata attraverso la propria pagina Facebook dal primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan, poi successivamente confermato da Azerbaijan e infine dalla Russia. Ilham Aliyev, presidente degli azeri, ha espresso la propria soddisfazione per l’intesa raggiunta, dichiarando che «la firma della dichiarazione trilaterale sarà un punto cruciale per la soluzione del conflitto». Una tregua che è giunta poche ore che alcuni funzionari di etnia armena del Nagorno-Karabakh, aveva confermato che Shusha, città chiave dell’Armenia, nonché la seconda più grande dello stesso enclave, era stata conquistata dalle forze azere.

NAGORNO KARABAKH, PASHINYAN “ACCORDO MOLTO DOLOROSO”

Nikol Pashinyan, primo ministro dell’Armenia, ha commentato dicendo che l’accordo di pace è «indicibilmente doloroso per me e per il nostro popolo», annunciando poi che la decisione è stata presa a seguito di «un’analisi approfondita della situazione militare», in cui le forze aree nemiche si stavano minacciosamente avvicinandosi a Stepanakert, la città principale della regione. Alieyv, presidente dell’Azerbaijian, ha aggiunto che si tratta di un accordo storico, e che l’Armenia è stata costretta a siglarlo vista l’avanzata del suo esercito. L’annuncio del cessate il fuoco totale non è stato accolto in maniera benevola in Armenia, e centinaia di manifestanti hanno espresso la loro contrarietà alla tregua, assaltando le sedi del governo presso la capitale Yerevan; rotti i vetri delle finestra della residenza ufficiale di Pashinyan, accusato dalla folla di essere un traditore. Le proteste sono poi continuate anche dentro il parlamento.



