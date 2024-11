Tutto su Naike Orilio: la moglie di Luigi Esposito di Gigi e Ross

Naike Orilio è la moglie di Luigi Esposito del duo comico Gigi e Rossi. Bellissima e impegnata nel mondo dello spettacolo esattamente come il marito, Naike è una ballerina ed è nata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sin da piccola mostra una grande passione per la danza che la porta a studiare danza classica e moderna, diplomandosi presso l’Accademia dello spettacolo di Irma Cardano e Virginia Vincenti, a Portici. Successivamente, ha vissuto per un periodo a New York dove ha continuato a studiare per poi rientrare in Italia e lavorare in alcune trasmissioni Mediaset e Rai come ballerina.

Gigi e Ross, chi sono e carriera del duo comico/ "Abbiamo avuto delusioni e un percorso in cui lottare"

Naike Orilio, infatti, ha fatto parte del corpo di ballo di trasmissioni come Domenica In, I raccomandati, Chiambretti, Made in Sud, Sbandati e Napoli prima e dopo. Oltre ad carriera brillante nella danza che, da passione è diventata un lavoro, Naike Orilio ha sempre messo l’amore al primo posto riuscendo a formare con Luigi esposito una famiglia splendida.

Madonna di Trevignano/ L'avvocata di Gisella: “Ecco perchè si è deciso di rifare le analisi sul sangue”

Naike Orilio: l’amore con Luigi Esposito di Gigi e Ross

Naike Orilio e Luigi Esposito sono sposati da 14 anni. La coppia ha pronunciato il fatidico sì il 3 giugno del 2010 e, in occasione del tredicesimo anniversario di matrimonio, con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, Naike scriveva: “Buon anniversario amore mio, oggi 13 anni di matrimonio, nozze di pizzo! ll pizzo, simbolo di questo anniversario, rappresenta l’armonia della coppia. Le sue trame raffinate simboleggiano la capacità degli sposi di ricamare la propria vita come un’opera da sogno, morbida e al tempo stesso regale. Cit. Google”.

Ethan, ritrovato bimbo portato negli Usa dal papà/ Mamma: “Affidato a me, ora vado a riprenderlo”

Dall’amore tra Naike e Gigi sono nati due figli: Nicole (17 Marzo 2013), la primogenita, e Gabriel (21 gennaio 2015). Entrambi i ragazzi appaiono spesso sui profili social di mamma Naike e papà Gigi che, insieme, si divertono anche a creare simpatici contenuti di coppia.