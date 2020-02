Nancy Brilli ex moglie di Massimo Ghini/ “Sono di nuovo single” e no agli “amori usa e getta”

NANCY BRILLI: “SONO DI NUOVO SINGLE”

Nancy Brilli è uno dei volti più noti dello spettacolo italiano e anche delle pagine di gossip. Al centro dell’attenzione le sue numerose relazioni, concluse tutte a distanza di tempo. L’attrice romana ora si dichiara single e afferma di credere ancora nell’amore. “Ci piacciono lo stesso e non ne faremmo mai a meno”, dice al settimanale Oggi parlando degli uomini prepotenti e egocentrici, il tipo che le piace di più, “se non per cambiarli con un altro che si rivelerebbe esattamente identico”. Secondo l’artista, è innegabile che molte coppie nella vita continuino a stare insieme in realtà solo per abitudine, “senza sforzarsi di cambiare qualcosa. Siamo ancora intrappolati nell’ideale romantico del principe azzurro che ci salverà, al contrario, della principessina che salverà lui. Ma qui nessuno deve salvare nessuno”.

La Nancy Brilli ammette di non essersi piaciuta durante le relazioni precedenti. “In tutti e tre i casi… finchè non ci sarà collaborazione vera e condivisione, continueranno a saltare le coppie”, aggiunge, consigliando però a portare avanti qualsiasi rapporto che conservi un po’ di valore e di tenersi alla larga dagli “amori usa e getta”. Molto attiva sui social, l’attrice annuncia su Instagram il tutto esaurito per lo show che la vedrà impegnata in questi giorni, mostrando anche le sedie aggiunte in fondo alla platea per permettere ad altri spettatori di assistere alla sua performance.

