Nancy Brilli, Federica Lorrai, Margherita Romano, mogli Massimo Ghini/ Chi sono

Pur essendo particolarmente interessato a preservare la sua privacy dalle luci dei riflettori, non è un mistero che Massimo Ghini abbia avuto finora una vita sentimentale piuttosto turbolenta. L’attore si è infatti sposato per ben tre volte, oltre ad avere avuto una love story, non andata a buon fine, con Sabrina Ferilli.

La sua può quindi definirsi una vera e propria famiglia allargata (ha avuto ben quattro figli), che cerca di gestire non senza qualche fatica a causa dei suoi numerosi impegni di lavoro. Un’esperienza che lui ha vissuto in prima persona anche con i suoi genitori: “Vengo da una famiglia allargata, che oggi fa tanto figo, ma quando ero ragazzino io era una tragedia – ha detto lui in un’intervista a ‘Vanity Fair’ –. I miei si sono lasciati nel 1957, per le giustificazioni a scuola dovevamo fare una firma finta di mio padre, se si scopriva che erano separati diventavo un appestato. Ero il figlio della colpa, ricordo momenti di grandi pianti”.

Nancy, Federica e Margherita: chi sono le tre mogli di Massimo Ghini

Tra le donne che hanno avuto in passato una relazione con Massimo Ghini c’è Sabrina Ferilli. Successivamente si è legato a un’altra collega, Nancy Brilli, che è stata sua moglie dal 1987 al 1990. I due erano stati travolti da una grande passione ed erano convinti che sarebbe durata per tutta la vita. Ma, come ha fatto intendere lei, tra loro sarebbe finita a causa dei numerosi tradimenti di lui (lei lo ha definito un “generoso”). I due sono riusciti comunque a restare in buoni rapporti e hanno anche avuto modo d lavorare insieme.

Dal 1992 al 1995 Ghini è stato invece sposato con Federica Lorrai, da cui ha avuto due gemelli nel 1994 (Camilla e Lorenzo). L’addio tra i due ex coniugi non è stato particolarmente indolore: l’attore sarebbe arrivato a denunciarla per estorsione.

Decisamente più duratura è invece la storia con l’attuale moglie, Margherita Romano, a cui ha giurato amore eterno nel 2002. Anche da lei ha avuto due figli, Margherita e Leonardo. “Per la separazione dalla mia seconda moglie, ho dovuto combattere. Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia” – ha raccontato l’attore.

