Nancy Brilli/ “Sono single da 4 anni, cerco un amore eccezionale”

Nancy Brilli, 57 anni, si allena a fare la suocera. L’attrice ha trascorso una vacanza in barca a Ponza insieme al figlio Francesco Manfredi, detto Chicco, e alla sua fidanzata Benedetta. “Ogni anno facciamo una o due vacanze insieme, è un rito e anche quest’anno ce lo siamo regalati”, ha raccontato la Brilli al settimanale Oggi. Quest’anno a bordo è salita anche Benedetta, accolta a braccia aperte da mamma Nancy: “Io amo mio figlio e mi piace moltissimo Benedetta. Sono belle persone, curiose di arte, fotografia e tanto altro. Sono ragazzi entusiasti e allegri. Stiamo bene insieme”. Durante l’anno Federico vive a Londra, per motivi di studio, così come la fidanzata. “Abbiamo un rapporto madre-figlio, non sono sua amica. Ma abbiamo una profonda confidenza”, ha aggiunto l’attrice.

Nancy Brilli/ "Sopravvissuta alla morte di mia madre, all'endometriosi e al tumore"

Nancy Brilli: le suocere dell’attrice

Nonostante le vacanze insieme, Nancy Brilli non si sente ancora pronta ad avere una nuora: “La parola “suocera” mi fa un po’ impressione, non la associo a me stessa, ma va bé prima o poi”, ha scherzato sulle pagine di Oggi. L’attrice non è una madre gelosa: “Mi piace e mi mette buonumore stare con lui e Benedetta. Ho avuto l’esempio di mia nonna paterna che sinché mamma è stata via si è messa di traverso”, ha raccontato. Nella sua vita Nancy Brilli ha avuto due mariti e quindi due suocere, ma per loro ha solo belle parole: “La mamma di Massimo Ghini si chiamava Tosca, era una donna eccezionale. La mamma di Luca Manfredi, Erminia, è una donna forte, fantastica. Dopo la separazione ci siamo un po’ perse”. Quattro anni fa è finita la lunga storia d’amore tra Nancy Brilli e Roy De Vita, ma al momento l’attrice non è interessata a iniziare una nuova relazione: “I corteggiatori non mancano, ma ho trovato un equilibrio che non sono più disposta a barattare se non per un amore eccezionale. Sto benissimo”.

