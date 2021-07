Nancy Coppola, grave lutto: è morta la nonna/ Ultimo video insieme: “Cuore spezzato”

Sono ore di grande dolore per Nancy Coppola. Con un toccante quanto straziante video, la cantante neomelodica ha salutato sua nonna, morta questa mattina. Nancy racconta le ultime ore vissute insieme, dopo aver saputo delle sue gravi condizioni di salute durante un impegno lavorativo. “Ieri cantavo in Calabria quando mi arrivo’ quella telefonata ‘Corri che nonna non sta bene’“, ha esordito la cantante nel suo racconto su Instragram. Ha dunque raccontato gli attimi di paura susseguiti alla notizia: “5 ore di distanza e 5 minuti quasi per cantare … mi chiesi come faccio? E ora dove trovo la forza per cantare? E se nonna se ne va e non riesco a salutarla in tempo? In quel momento mi sono fatta forza e mi sono detta LA PERSONA DA PARTE, NON PENSARE E SII FORTE.” Nancy svela di aver concluso allora il suo impegno per poi correre dalla sua nonna.

Nancy Coppola racconta gli ultimi istanti insieme a sua nonna

“Ho cantato con un nodo in gola e le 5 ore di viaggio sono diventate 3 per correre da te. E tu eri lì ad aspettarmi. Ieri sera mi hai detto TI ASPETTO DOMANI.” ha raccontato ancora Nancy Coppola nel suo post, concluso con la terribile notizia della morte della nonna. “Stamattina il tuo cuore ha ceduto ed io sono qui a tenerti la mano nonnina mia. Mi hai spezzato il cuore… proteggici da lassù.” A corredo di questo ultimo saluto, Nancy ha voluto condividere anche un video con gli ultimi momenti vissuti con la nonna, malata e a letto. Tra le due scambi di parole d’affetto e ultimi baci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nancy Coppola (@nancycoppola86)

