Nancy Coppola, il live infiamma Napoli/Uomini? ‘Sono tutti tali e quali’, meglio sole

Nancy Coppola spopola live a Napoli, dopo L’isola dei famosi

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso tv intrapreso a L’isola dei famosi 2017, Nancy Coppola torna a regalare emozioni live ai suoi fedeli sostenitori e l’occasione è il concerto tenuto in piazza a Licola mare, una serata-evento promossa e organizzata dal bar-pizzeria La veronica di Napoli. In occasione del live show partenopeo, registrato in una delle piazze più suggestive e in prossimità del mare di Giugliano in Campania, in una forma fisica invidiabile, Nancy Coppola ha deliziato i fan accorsi in massa al nuovo concerto con una set-list ricca di canzoni, tra cui il successo che si candida come tormentone dell’estate 2022, “So Tutte Tale E Quale”, “Sono tutti tali e quali”, un brano che l’ex isolana nonché acerrima rivale di Raz Degan a L’isola dei famosi 2022 ha realizzato in collaborazione con Giusy Attanasio e Stefania Lai e dalle sonorità dance-pop.

“Sono tutti tali e quali, ti fanno bene e male… è meglio restare sola”, ha cantato Nancy Coppola nel pre-refrain del brano estivo che ha incantato la serata-evento tenutasi a Licola mare, nella notte del 16 luglio, quando è ricorsa la festività della Beata Vergine del Carmine.

Il messaggio della nuova hit di Nancy Coppola

Un invito quello della cantante partenopea rivolto alle donne, a non farsi piegare dal volere di un uomo e all’indipendenza dal sesso forte così come da un amore tossico e una dipendenza affettiva. “So tutte tale e quale” è un inno dettato dal femminismo nel genere neomelodico, ma rivolto a tutte, in primis a coloro le quali hanno paura di essere single. Molto meglio restare sole che essere in cattiva compagnia, è il monito che quindi lancia Nancy con il nuovo successo in musica, che insieme al resto della set-list del live evento made in Napoli ha infiammato la scorsa serata e riscaldato i cuori degli spettatori accorsi in piazza, per una serata a dir poco magica, segnata dai live vocals impeccabili di Nancy.

“Comm’ sì bell'”, ovvero “Come sei bella”, si legge intanto tra i molteplici commenti che il popolo del web ha rilasciato a margine del live di Nancy tenuto a Licola Mare.

