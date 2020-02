Nancy Pelosi strappa discorso Trump sullo Stato dell’Unione/ Video, lo show della Dem

Continua lo scontro a viso aperto tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la speaker della Camera, la leader dei Democratici, Nancy Pelosi. Nella giornata di ieri si è tenuto il discorso sullo Stato dell’Unione, classico appuntamento americano in cui vengono tirate le somme circa l’anno da poco concluso e si parla di quanto accadrà nei mesi seguenti. All’arrivo al Congresso, il tycoon non ha voluto stringere la mano alla sua nemica, e questi, al termine del discorso del commander in chief, ha strappato la copia del discorso dello stesso Trump, con un gesto plateale: “Era la cosa più cortese da fare – ha poi commentato in seguito la stessa Pelosi – considerato quali potevano essere le alternative”. Il Congresso Usa è ormai definitivamente spaccato, con le due fazioni nettamente divise, come si è capito anche in occasione del discorso di ieri.

TRUMP VS PELOSI: CONGRESSO SPACCATO A META’

Da una parte i Repubblicani, che hanno incitato il loro leader in numerosi passaggi del discorso, dall’altra, i Dem, che invece sono rimasti fermi immobili al loro posto, e con la speaker che spesso e volentieri ha accompagnato le parole del presidente facendo “no” con la testa. Un discorso che arriva tra l’altro a poche ore dal verdetto del senato sull’impeachment, che verrà bocciato in quanto lo stesso organo è a maggioranza Repubblicana. “Il meglio deve ancora venire – ha spiegato il tycoon – dalla mia elezione i mercati azionari Usa sono saliti del 70% , aggiungendo oltre 12.000 miliardi alla ricchezza della nostra nazione, trascendendo ogni cosa considerata possibile. È un record – ha sottolineato – qualcosa a cui tutti i Paesi del mondo guardano e che ammirano”. Il suo discorso è durato un’ora e mezza e Trump non ha mai menzionato l’impeachment.





© RIPRODUZIONE RISERVATA