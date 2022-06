Naomi De Crescenzo vs Adinolfi/ “Cristiana, ma non credo a Bibbia”. Lui: “Stupidata!”

Scontro in tv tra l’influencer Naomi De Crescenzo e Mario Adinolfi. Il “ring” che li ha ospitati è stato quello della trasmissione di Rete 4 “Zona Bianca”, condotta da Giuseppe Brindisi e andata in onda nella serata di ieri, domenica 19 giugno 2022, e la lite si è sviluppata a causa delle parole pronunciate dalla giovane nell’ambito del dibattito sul s*sso prima del matrimonio. Anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Papa Francesco sul tema, la ragazza ha asserito: “Io sono cristiana, ma non condivido questa linea di pensiero. Perché rimanere fermi a degli scritti di migliaia di anni fa (la Bibbia, ndr)? Perché limitare il s*sso all’amore? Sdoganiamo questo termine: il s*sso può essere fatto anche solamente per piacere”.

In collegamento audiovisivo c’era in quel momento Adinolfi che, sentendo le affermazioni di Naomi De Crescenzo, ha iniziato a ridere e a manifestare tutto il suo disappunto nei confronti di tale opinione, tanto da arrivare a esclamare a microfono aperto: “Ma che, davvero fai? Ma come stai messa?”.

NAOMI DE CRESCENZO, MARIO ADINOLFI LA BACCHETTA: “SCEGLI IN QUALE SQUADRA GIOCARE”

Nel prosieguo della diretta tv, Naomi De Crescenzo ha replicato alla risata sarcastica di Mario Adinolfi nei suoi confronti: “Non faccio riferimento totalmente alla Bibbia. Chi sei tu per giudicare il mio tipo di Fede?”. A quel punto, l’uomo ha ribattuto: “Non puoi dire ‘sono cristiana ma non credo al vangelo’ e ‘il Papa dice stupidaggini’. Scegli in quale squadra giocare”.

Subito dopo, è stata mandata in onda la clip in cui Fedez fa una battuta sui social: “Non fate s*sso prima del matrimonio solo se vi fa arrivare tardi in chiesa”. Naomi De Crescenzo, che ha ribadito di non essere d’accordo “con tantissime cose della Bibbia”, si è schierata con il cantante, mentre Adinolfi ha chiosato: “Scegliete, o la Fede o Fedez. È molto chiaro ormai. Dire di essere cristiani e di non credere nella Bibbia altro non è che un’immensa stupidata che prova che siamo immersi in un oceano di minchiate”.













