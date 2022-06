Naomi Osaka fonda Hana Kuma/ Nuova media company con l’appoggio di LeBron

NAOMI OSAKA FONDA HANA KUMA

Non la vedremo a Wimbledon a causa di un infortunio al tendine d’Achille, ma intanto Naomi Osaka non resta lontana dai riflettori: è notizia delle ultime ore infatti il lancio ufficiale della sua Media Company, Hana Kuma. La traduzione letterale dal giapponese è “Orso floreale”: cos’è Hana Kuma? Uno dei progetti che la tennista giapponese ha messo in piedi: tra gli altri c’è anche un’agenzia sportiva che ha firmato Nick Kyrgios giusto un manciata di giorni fa, questa invece si avvale della collaborazione di… LeBron James, che si è già detto entusiasta di poter associare il suo nome a quello di una “donna incredibile”.

Il quattro volte campione NBA infatti appoggerà la Osaka con la sua SpringHill Company, una società di intrattenimento e marketing che ha fondato quattro anni fa: lo scopo di Hana Kuma sarà invece quello di raccontare storie, cercando di ispirare le persone a vivere i loro sogni, come la stessa tennista giapponese ha affermato.

LE PAROLE DI NAOMI OSAKA

“Nell’era dello streaming i contenuti hanno una prospettiva più globale” ha detto Naomi Osaka nel lanciare Hana Kuma, la sua media company. Entusiasta per la cosa, non per la prima volta la tennista incrocia il mondo del basket, perché è noto il rapporto che aveva con Kobe Bryant (come esplicitato anche nella docuserie a lei dedicata, nella quale la si vede reagire alla morte dell’ex Los Angeles Lakers); l’obiettivo di Hana Kuma, e il vero traguardo che si persegue nel dare vita a queste storie, sarà quello di “portare prospettive universali e ispirare le persone lungo il cammino”.

L’idea è dunque proprio questa: raccontare storie, nulla di più e nulla di meno. Quelle che, come la stessa Osaka ha detto, avrebbe voluto le fossero proposte quando era bambina. Perché è vero: le vicende e i racconti di chi magari ce l’ha fatta superando le difficoltà possono realmente ispirare tanta gente a inseguire i propri sogni, e allora benvenuta Hana Kuma, chissà se sarà davvero in grado di fare la differenza nel corso del tempo.











