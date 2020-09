Napoli, bimbo di 11 anni di uccide lanciandosi nel vuoto/ Ipotesi challenge internet

Dramma a Napoli, nel quartiere Chiaia: un bimbo di soli 11 anni si è ucciso lanciandosi nel vuoto dalla finestra della casa al decimo piano in cui abitava insieme alla famiglia. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte, come riportano i colleghi di Fanpage: nonostante il repentino intervento dei soccorsi per il piccolo non c’è stato niente da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, ma molto probabilmente nelle prossime ore verrà attivata anche la polizia postale: una delle principali piste porta ad una challenge diffusa su internet. Gli inquirenti hanno trovato un messaggio lasciato dal bimbo per la madre, che potrebbe contenere delle informazioni importantissime.

Napoli, bimbo di 11 anni di uccide lanciandosi nel vuoto

La Polizia di Stato ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio: non è escluso che qualcuno abbia spinto il bambino a suicidarsi. Fanpage sottolinea che si indaga alla ricerca di episodi di bullismo, ma i riflettori sono soprattutto accesi sulle sfide diffuse sui social network. Negli ultimi tempi sono stati numerosi gli episodi legati alle challenge, con tantissime segnalazioni alla Polizia Postale: giovani e non intenti a superare prove che sfociano nell’autolesionismo, fino a gesti estremi. Come dicevamo, nel messaggio lasciato alla madre prima di lanciarsi nel vuoto potrebbero esserci indizi fondamentali per la risoluzione del caso, in particolare ci sarebbero elementi sul possibile coinvolgimento di un’altra persona. Sequestrato il cellulare della giovane vittima: sono attesi aggiornamenti già nel corso delle prossime ore.



