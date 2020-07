Napoli, bus Anm guidato da minorenne/ Video choc: mezzo “incastrato” alla rotonda

Un ragazzino minorenne è stato avvistato alla guida di un autobus dell’Anm, l’azienda di trasporti pubblici di Napoli. Lo scatto, risalente ad un weekend recente, è giunto, assieme al video in questione, nelle mani del consigliere regionale Francesco Borrelli, da sempre in prima linea quando si tratta di denunciare scene di degrado nel capoluogo campano. Immediata la richiesta di chiarimenti all’azienda napoletana per capire cosa sia successo e come mai sia accaduto. La notizia è riportata in queste ore dal quotidiano Il Mattino, e risale a domenica scorsa, 19 luglio, attorno alle ore 22:00. All’altezza della rotonda fra via Manzoni e via Caravaggaio, alcuni automobilisti si sono ritrovati coinvolti in un blocco stradale: «C’era un autobus che andava in direzione di Corso Europa e non era riuscito ad affrontare correttamente la curva della rotatoria – le parole di un testimone che ha filmato tutto – così le auto si sono incolonnate e tutta l’attenzione è finita sul bus. Ci siamo resi conto che alla guida c’era un ragazzino, avrà avuto quattordici o quindici anni».

NAPOLI, BUS ANM GUIDATO DA MINORE, UN TESTIMONE: “PENSAVO STESSE FACENDO SCUOLA GUIDA”

L’autobus, guidato dal minorenne, non riusciva a fare bene la curva per paura di colpire le auto ferme in sosta, di conseguenza è intervenuto un uomo che ha afferrato con forza il volante ed ha permesso al pullman di compiere la rotatoria in maniera adeguata. «Di primo acchito – ha continuato il testimone – ho pensato che fosse il padre del ragazzo e che stesse facendo un po’ di “scuola guida” come talvolta si fa con i ragazzi. Solo che in questo caso non era un’auto ma un pullman di linea della città di Napoli e il ragazzino era troppo giovane per essere già in possesso di un foglio rosa o qualcosa del genere». Il bus incriminato aveva l’insegna spenta, non era in servizio, e il percorso compiuto lascia perplessi in quanto di solito non ordinario per un pullman di linea. «Le immagini dei video e le fotografie non lasciano adito a dubbi – ha commentato anche Borrelli – ma voglio essere certo che le cose stiano come hanno denunciato i cittadini, perciò ho inviato una nota all’Anm chiedendo che sia fatta totale chiarezza. In cuor mio spero che si tratti di un abbaglio ma, purtroppo, ho il sospetto che sia tutto vero: un quattordicenne alla guida di un bus di Napoli. Che follìa sarebbe». Qui potete trovare il video in questione



