Napoli da dove ripartire?/ Diretta incontro: Recovery Plan un’occasione da non perdere

Il futuro di Napoli si giocherà nei prossimi anni in maniera decisiva. La crisi sociale, economica, identitaria oramai si trascina e cresce da troppi anni. I fondi del recovery plan arriveranno con particolare attenzione al sud ma questo non ci rassicura sulla capacità di ripresa. Saprà Napoli interpretare il ruolo di capitale e rappresentare questo ruolo chiave? Saprà valorizzare i suoi giovani e ridare nuova energia al rinnovamento della città? Nessuno sviluppo di Napoli può essere tentato senza un intervento forte sul contesto sociale della città. Ne parliamo con chi da protagonista è già implicato in questo tentativo e vive dal di dentro questa voglia di rilancio.

Introduce: Ing. Felice Siciliano, Presidente Club del Sussidiario Campania – Arcipelago Napoli

Relatori:

Prof. Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Ing. Paolo Scudieri, Presidente di Adler Pelzer Group

Don Antonio Loffredo Parroco della basilica di S.Maria della Sanità

Conclude: Prof. Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

Modera: Conchita Sannino, Giornalista





