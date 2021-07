NAPOLI, DONNA GRAVE DOPO RAPINA/ Speronano scooter, le rubano la borsa e…

Un raid di circa 30 secondi: tanto è bastato a due malviventi per mettere in atto un rapina in via Salvator Rosa a Napoli che poteva avere anche delle gravi conseguenze per la vittima. Sono le telecamere di sorveglianza della zona ad immortalare in un video la sequenza dell’azione dei rapinatori. Prima si vedono transitare a bordo di un Sh due donne, che risulteranno avere rispettivamente 34 e 64 anni. Subito dopo, a velocità più sostenuta, sopraggiunge un altro scooter: è quello su cui viaggiano i due rapinatori. Nello spazio di pochi secondi affiancano l’altra moto, la speronano strattonando la donna alla guida e le fanno perdere il controllo del mezzo. Le due vittime cadono entrambe rovinosamente a terra. I rapinatori, invece, molto lestamente hanno preso possesso del secondo scooter e ripercorso in senso inverso via Salvator Rosa dandosi alla fuga.

NAPOLI, DONNA GRAVE DOPO RAPINA: SPERONANO SCOOTER, RUBANO LA BORSA E…

A preoccupare sono adesso le condizioni di salute della 64enne che sedeva a bordo del motorino rubato sul posto del passeggero. La donna, Patrizia Perone il suo nome, è grave, ricoverata in ospedale in prognosi riservata dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al Cardarelli. Non preoccupano invece le condizioni della più giovane alla guida al momento dello speronamento, che ha riportato soltanto lievi ferite ed è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni. Oltre allo scooter, prima di scappare, i malviventi hanno sottratto anche la borsa di una delle due donne, ma la loro latitanza è durata poco. Come riportato da Fanpage.it, infatti, il 20 luglio, a due giorni di distanza dalla rapina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito i fermi, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e il Tribunale per i Minorenni nei confronti di Luigi Frenna, 19enne con precedenti, e di un 16enne. I due ragazzi sono gravemente indiziati di rapina aggravata. Lo scooter rapinato è stato recuperato e i poliziotti hanno trovato anche la pistola, rivelatasi una replica priva del tappo rosso, con cui i ragazzi hanno minacciato le due donne. Per entrambi è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

