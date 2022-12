Napoli, ordinanza anti-assembramento/ Le strade interessate il 24 e il 31 dicembre

L’ordinanza anti-assembramento natalizio a Napoli

Il periodo natalizio a Napoli è sempre sinonimo di assembramenti e grandi quantità di persone per le strade, soprattutto nelle ore dell’aperitivo. A pagarne il prezzo, però, sono normalmente i cittadini che cercano quiete nelle loro abitazioni ubicate proprio nei luoghi della movida. Al fine di limitare questo afflusso, nella giornata di oggi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza anti-assembramento che vieterà di fatto l’accesso ad alcune strade e piazze.

L’ordinanza del comune di Napoli si chiama “Misure contingibili ed urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento in alcune aree e strade cittadine nel periodo delle festività natalizie” e prevederà limitazioni esclusivamente per le giornate del 24 e del 31 dicembre, dalle ore 10 alle ore 20. Alcune vie della città saranno chiuse interdette alle persone, ad esclusione dei residenti, e vi sarà il diffuso divieto di consumare e vendere alcolici da asporto in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e latta, permettendo però il consumo in bicchieri di carta o plastica al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali che, altrimenti, non lavorerebbero nella giornate di maggiore afflusso di persone.

Napoli: le strade interessate dall’ordinanza anti-assembramento

Ad essere colpite dall’ordinanza anti-assembramento firmata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, si legge nella stessa, saranno soprattutto le zone di Chiaia, del Vomero, dei Centro Storico e dei Quartieri Spagnoli, “dove sempre più numerosi i giovani si radunano e si intrattengono all’esterno dei locali”. Fondamentalmente, insomma, ad essere colpite dall’ordinanza, saranno le strade della movida giovanile, normalmente colpite da ordinanze analoghe.

L’ordinanza anti-assembramento di Napoli sarà attiva il 24 e il 31 dicembre, dalle ore 10 alle ore 20 e interesserà le seguenti strade: a Chiaia (zona baretti): via Gaetano Filangieri (da piazzetta Rodinò a via Santa Caterina a Chiaia), via Santa Caterina a Chiaia, piazza dei Martiri, via Carlo Poerio, via Giuseppe Fiorelli, Largo Ferrandina, Via Cavallerizza a Chiaia. Nel Centro Storico: via Mezzocannone, via de Marinis, via Candelora, via S. Chiara, via S. Sebastiano, via Port’Alba, via S. Maria di Costantinopoli, via Sapienza/Via del Sole, piazza Miraglia, via S. Pietro a Maiella. I Quartieri Spagnoli di Napoli interessati dall’ordinanza anti-assembramento sono: vico delle due porte a Toledo, vico Tre Regine, vico S. Sepolcro, via Toledo. Infine, al Vomero: piazza Ferdinando Fuga, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Raffaele Morghen, via Gian Lorenzo Bernini, via Alessandro Scarlatti, via Luca Giordano, via Giovanni Merliani, via Enrico Alvino, piazza Medaglie d’Oro, piazza Immacolata, piazza Leonardo, piazza degli Artisti, piazza Francesco Muzii, piazzale San Martino

