Napoli, ristorante con tavoli apparecchiati in cantiere stradale/ Foto, “È surreale”

Un ristorante a Napoli ha apparecchiato i suoi tavoli all’interno di un cantiere stradale: la foto è immediatamente diventata virale sui social network, scatenando le polemiche. L’episodio, come riportato da Tgcom24, è accaduto in via dei Tribunali, lato Sedil Capuano. I coperti erano accuratamente preparati con tanto di tovaglie e posate, pronti ad accogliere i clienti. Lo scenario però non era certamente dei migliori, soprattutto dal punto di vista dei comfort e dell’igiene. È per questo motivo che non è passato inosservato.

In tanti si stanno adesso domandando come sia potuto accadere che il ristoratore partenopeo abbia allestito ben sei tavoli all’interno di un’area che sarebbe dovuta essere chiusa al passaggio, in quanto sede di un cantiere stradale. Il pavimento è pietroso e sporco con un tombino rialzato vista la mancanza dell’asfalto, seppure sopra ci sia una striscia di prato finto. A contorno le transenne e i segnali che avvisano in merito ai lavori in corso, ma che non hanno impedito ai titolari dell’esercizio commerciale di ingegnarsi.

La foto del ristorante all’aperto con i tavoli apparecchiati all’interno di un cantiere stradale in via dei Tribunali ha creato non poche polemiche. A ricevere la segnalazione e a pubblicarla sui social network è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. “Si tratta di un caso al limite dell’incredibile del fenomeno dei tavolini selvaggi che, specie in estate, caratterizza diverse strade partenopee. Tuttavia questo caso merita una menzione speciale perché ci troviamo di fronte a uno scenario dove la sicurezza e l’igiene sono evidentemente impraticabili. È indispensabile porre la massima attenzione di fronte a questi casi per evitare che incauti avventori possano avere spiacevoli disavventure. Abbiamo segnalato la foto alla Polizia Locale per le verifiche necessarie”, ha commentato.

