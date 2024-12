TURISTA URINA IN CHIESA, CHOC A NAPOLI

L’inciviltà dei turisti è un fenomeno che va ben oltre le stagioni, lo dimostra il caso di Napoli, dove un turista che aveva bisogno di urinare, anziché cercare un’attività in cui poter espletare i suoi bisogni, ha deciso di farlo in chiesa. Per giunta, la donna che era con lui, anziché sconsigliarli di rendersi protagonista di quel gesto, ha pure provato a “coprirlo”, finendo per fargli da complice.

La scena oltraggiosa è contenuta in un video registrato dalle telecamere di sicurezza della chiesa. Si tratta di quella di San Ferdinando, dove è presente una sala del presepe degli artisti. L’uomo è entrato e con un fare un po’ circospetto, insieme a una donna, verosimilmente la sua compagna. Questa ha finto di ammirare l’opera, mentre l’uomo urinava dietro l’anta del portone.

La coppia non si è però accorta di essere finita nell’inquadratura delle telecamere di sicurezza, che hanno ripreso tutto. Di loro si è accorto il prete, che è intervenuto e ha cacciato via i due turisti, provvedendo anche alla pulizia. Ma i due non se la sono cavata così, perché fuori dalla chiesa hanno trovato i carabinieri.

BORRELLI CONTRO I “BARBARI ISTINTI” DEI TURISTI

Il consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli ha diffuso sui social le immagini dell’oltraggio alla chiesa da parte del turista, riaccendendo il dibattito e le polemiche sul turismo “selvaggio” che arriva a profanare luoghi di culto e a oltraggiare arte e cultura. Borrelli ha anche riferito che il prete, dopo aver beccato i due turisti, ha denunciato l’uomo. Inoltre, ha espresso tutta la sua amarezza per quei turisti che, una volta arrivati a Napoli, sorgano i loro “barbari istinti“, sputando sui simboli o arrivando a urinare in chiesa, “letteralmente“, pur riconoscendo che ci sono invece tanti visitatori educati e rispettosi.

In merito al gesto del turista che urina in chiesa a Napoli, nel post che accompagna il video di spiega che l’attenzione del prete è stata attirata da una chiazza giallognola forse scivolata fuori tramite la fessura del portone. Comunque, il sacerdote ha rimproverato la coppia e pulito la zona, ma al tempo stesso ha allertato i carabinieri che poi hanno sorpreso il turista fuori dalla chiesa.