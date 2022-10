Naspi novembre 2022/ Quando saranno effettuati i pagamenti?

Come sappiamo la Naspi è un’indennità di disoccupazione che può essere richiesta dal lavoratore che ha cessato l’attività lavorativa. Ma quando avverranno i pagamenti per il mese di novembre 2022? Vediamo insieme cosa ha comunicato l’INPS.

Naspi novembre 2022: quando avverrà il pagamento a novembre?

Secondo quanto comunicato dall’INPS, i pagamenti della Naspi dovrebbero cominciare lunedì 7 novembre e poi proseguire per tutta la settimana fino al completo pagamento di tutti gli assegni mensili rivolti a coloro che ne hanno bisogno. Ricordiamo che infatti non esiste una data universale valida per tutti i beneficiari ma questo dipende da quando è stata inoltrata la domanda.

Le verifiche sulla Naspi possono essere fatte sia dalla propria area riservata sul sito MyINPS oppure attraverso un patronato o un CAF abilitato. Naturalmente per poter accedere in via telematica sarà necessario essere in possesso dell’identità digitale Spid, Cie oppure Cns.

Naspi novembre 2022: a chi è rivolta l’indennità

La Naspi viene corrisposta per la metà delle settimane contributive dei precedenti 4 anni e che devono essere almeno 13 settimane ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente l’occupazione:

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative.

operai agricoli a tempo indeterminato;

apprendisti.

