Natale a 4 zampe/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi (oggi, 6 gennaio 2020)

Natale a 4 zampe è una commedia che andrà in onda oggi, 6 gennaio, su Canale 5 alle ore 16,30. É uno dei cinepanettoni completamente made in Italy prodotto nel 2012 da RTI con la regia di Paolo Costella. Quest’ultimo è anche l’ideatore del film con Massimo Boldi e Gianluca Bomprezzi oltre che essere responsabile della sceneggiatura con Gianluca Bomprezzi e Enrico Oldoini. Nel film compaiono l’amato Massimo Boldi nei panni di Lorenzo Ciccia mentre la simpaticissima Paola Tiziana Cruciani è sua moglie, Liliana Ciccia, oltre che il grande Maurizio Mattioli come Michele Micheloni e l’istrionico Biagio Izzo che è Antonio Caracciolo.

Natale a 4 zampe, la trama del film

Natale a 4 zampe racconta la storia di due giovani innamorati, Luca e Sara, con il sogno di aprire un hotel per cani. Dopo avere chiesto un prestito a tutte le banche di Torino riescono finalmente a ricevere un prestito da una persona, Antonio, e il progetto si rivela un vero e proprio successo. Purtroppo per una serie di vicende tra i due ragazzi l’albergo fallisce e saranno i loro genitori, in particolare Lorenzo papà di Sara, a salvare la situazione. Infatti la cagnolina di Antonio sparisce e sarà Spartaco, il cane di Lorenzo, a ritrovarla. Sarà scopre di essere incinta ma arrabbiata con Luca gli dice che il figlio è di un altro. A questo punto sono i loro genitori a voler rilevare l’hotel e i figli dovranno garantire per loro.

