Natale a 5 stelle/ Su Canale 5 il film con Massimo Ghini e Martina Stella

Natale a 5 stelle, film di Canale 5 diretto da Marco Risi

Natale a 5 stelle va in onda oggi, venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di un film comico e satirico prodotto nel 2018 da Andrea Occhipinti e diretto da Marco Risi. Tra i volti principali della pellicola spiccano Massimo Ghini, Martina Stella, Andrea Osvart e Ricky Memphis. Il film Natale a 5 stelle nasce come progetto natalizio valido sia per le piattaforme di streaming che per la diffusione cinematografica.

Divorzio a Las Vegas/ Dove vedere in streaming il film su Rai 1

Infatti, Natale a 5 stelle è stata resa accessibile sia sul noto portale Netflix sia successivamente nelle sale. La produzione ha avuto luogo tra la città di Roma e Budapest e presenta una dedica speciale al compianto Carlo Vanzina, responsabile del soggetto ma deceduto prima della diffusione.

Natale a 5 stelle, la trama del film

Al centro della storia di Natale a 5 stelle troviamo un uomo di nome Franco Rispoli, riuscito a raggiungere la nota carica di Presidente del Consiglio mentendo in maniera fraudolenta sulle sue reali esperienze in merito. Vista la carica importante, decide di dedicarsi alla politica estera in prossimità delle festività natalizie e organizza un viaggio verso Budapest per consolidare l’intesa con l’Ungheria. Franco parte accompagnato dal suo segretario e dalla sua amante segreta. Quest’ultima tra l’altro rischia più volte di essere scoperta a causa dell’intervento di un inviato del programma Le Iene.

ALESSIA CERASARO, FRANCESCO E MARIA: MOGLIE E FIGLI RICKY MEMPHIS/ "Sono un papà troppo permissivo, ansioso"

Quest’ultimo infatti cerca di trovare sul fatto entrambi per lanciare l’incredibile scoop, dato che Giulia era anche un membro dell’attuale opposizione politica. La situazione rischia di precipitare quando, a causa di un grossolano incidente in treno, l’inviato sotto copertura rischia di perdere la vita proprio davanti agli occhi dei protagonisti. Nella circostanza entrambi temono che abbia perso la vita e il panico divampa.

Fortunatamente però l’uomo riprende presto conoscenza ma la memoria appare offuscata dopo la botta. Nel frattempo, ad un ricevimento politico, Walter prende atto della relazione nascosta tra Franco e Giulia. Preso dalla disperazione è quasi sul punto di suicidarsi gettandosi dal ponte sul Danubio ma è proprio Franco a farlo desistere. Lo convince a tornare ad essere il suo portaborse al fine di riscattare anche la propria immagine agli occhi dei media italiani.

Lockdown all'italiana/ Streaming del film su Canale 5 bocciato dalla critica

© RIPRODUZIONE RISERVATA