Natale a 8 bit, il film con Winslow Fegley nel cast

Venerdì 27 dicembre 2024 va in onda nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14.05, la commedia natalizia del 2021 dal titolo Natale a 8 bit. Il film è diretto dal regista Michael Dowse, che aveva esordito come cineasta nel 2002 con la pellicola “FUBAR”. Le musiche hanno invece la firma del compositore Joseph Trapanese, candidato ai Saturn Award per il film di successo “The Greatest Showman“.

Il protagonista del film Natale a 8 bit è interpretato dal giovanissimo Winslow Fegley, attore bambino che ha già preso parte a diversi progetti di rilievo, come “Timmy Frana – Il detective che risolve ogni grana” e “Il talento di Mr. Crocodile”.

Ad interpretare il protagonista da adulto del film Natale a 8 bit, invece, l’attore Neil Patrick Harris, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio del simpatico ed irriverente Barney Stinson nella nota serie tv “How I Met Your Mother”. Nel cast di recitano accanto a loro anche Steve Zahn, June Raphael, Bellaluna Resnick, Sophia Reid-Gantzert, Che Tafari, Santino Barnard, Cyrus Arnold, Kathryn Greenwood, David MacInnis, Jacob Laval e Chandler Dean.

Natale a 8 bit, la trama del film di questo pomeriggio

Natale a 8 Bit racconta la storia di Jake Doyle (Neil Patrick Harris), un uomo che vive a Chicago con la sua adorata figlia Annie (Sophia Reid-Gantzert). Un giorno decide di raccontarle una vicenda che ha cambiato per sempre il corso della sua vita, legata al regalo che ha più desiderato durante la sua infanzia, un Nintendo Entertainment System. Era il 1988 quando Jake era solo un bambino di appena 10 anni che sognava di ricevere da Babbo Natale l’amatissima e ambitissima consolle.

L’unico a possederla era un suo compagno di scuola, Timothy Keane, che apparteneva ad una famiglia estremamente ricca. Per questo motivo il protagonista e i suoi amici ogni giorno si presentavano davanti alla sua porta con la speranza di essere tra i prescelti dal ragazzino per giocare ai videogiochi. Jake, però, non riusciva ad accontentarsi e desiderava avere un Nintendo tutto suo.

Proprio questo profondo desiderio spinge il ragazzo a vivere un’avventura straordinaria, che cambierà per sempre la sua vita. Sarà proprio questo sogno di bambino, a rendere in seguito Jake un uomo fuori dagli schemi, pronto a tutto pur di inseguire i propri sogni, messaggio che desidera trasmettere anche a sua figlia Annie con questa storia.