Natale della Cultura a Palazzo Lombardia: programma e date/ “Musica, teatro e cabaret per le festività”

Torna da oggi, 12 dicembre 2023, il Natale della Cultura a Palazzo Lombardia, una serie di eventi che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti in regione per le festività natalizie in corso. Come ricorda Lombardianotizie.online, quattro gli appuntamenti presso l’Auditorium Testori, a cominciare da quello di oggi, 12 dicembre, quindi il 14, e infine il 20 e il 21 dicembre. “Musica, teatro e cabaret – sono le parole dell’assessore della Lombardia alla Cultura, Francesca Caruso – caratterizzeranno gli spettacoli. Abbiamo voluto inserire eventi di alto livello artistico che arricchiranno il palinsesto natalizio con proposte legate alla tradizione. Sono certa che la programmazione scelta saprà soddisfare i gusti di un vasto pubblico, con un’attenzione anche ai più piccoli”.

Alle ore 18:30 di questa sera il ‘Concerto di Voci Bianche’ dell’Accademia Teatro alla Scala con canzoni natalizie della tradizione e contemporanee. A cantare, ben 70 giovani della Scuola scaligera diretti da Bruno Casoni e accompagnati al pianoforte da Marco de Gaspari. Il 14 dicembre alle ore 18:00 lo spettacolo d’opera ‘Flauto magico: una cronaca straordinaria’, prodotto da Teatro Sociale di Como e AsLico (Associazione Lirico Concertistica). Il 20 dicembre alle ore 19:00, invece, il concerto natalizio ‘Elisir di giovinezza!’ dell’Orchestra da Camera Canova e le sinfonie di Mozart.

NATALE DELLA CULTURA A PALAZZO LOMBARDIA, L’APPUNTAMENTO DEL 21 DICEMBRE

Quindi il Natale della Cultura a Palazzo Lombardia si chiuderà il 21 dicembre alle ore 19 con lo spettacolo di Massimiliano Finazzer Flory ‘Questo matrimonio s’ha da fare?’, con protagonisti i personaggi dei Promessi Sposi.

“I passi selezionati – ha spiegato a riguardo l’assessore Caruso – offriranno agli ascoltatori la possibilità di ‘vedere’ I Promessi Sposi e capire come la letteratura sia visione che può salvare la nostra immaginazione dal conformismo e dall’omologazione socio-tecnologica del nostro tempo. La performance, attraverso la presentazione e l’esecuzione al violino dei brani musicali di Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e Ennio Morricone proporrà uno spaccato della figura del Manzoni all’interno delle sue opere letterarie”.

