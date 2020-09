Natalia Estrada/ Con il compagno Drew Mischianti “una nuova vita”

NATALIA ESTRADA ALLA SOGLIA DEI 50 ANNI, UNA NUOVA VITA CON DREW MISCHIANTI

Natalia Estrada è stata una delle conduttrici e showgirl più apprezzate degli anni Novanta, ma in molti l’hanno vista sparire dai radar. E non solo dal mondo della televisione e dello spettacolo, ma anche da quello del gossip dove pure era stata grande protagonista. Flirt e storie d’amore con personaggi pubblici particolarmente importanti, che avevano spesso fatto parlare di Natalia sui giornali. Il primo grande colpo di fulmine in ambito lavorativo per Natalia Estrada fu quello nel 1992 con Giorgio Mastrota, conduttore che successivamente si è imposto come re delle televendite sui canali Mediaset. I due si sono sposati a Madrid a pochi mesi dal loro incontro e hanno condotto negli anni successivi diversi programmi fianco a fianco, ma dopo la nascita della figlia Natalia jr si sono ritrovati a fare i conti con una dura separazione, come raccontato ai tempi dallo stesso Mastrota. “Il nostro è stato n grande fuoco che è bruciato in fretta, abbiamo un po’ bruciato le tappe. Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia della natura che è nostra figlia e ci siamo lasciati.”

NATALIA ESTRADA, IL NUOVO AMORE IN UN RANCH

Giorgio Mastrota ha anche raccontato di essere stato sempre al corrente delle “scappatelle” delle moglie, tradimenti che hanno accompagnato la fisiologica fine del loro amore. Natalia Estrada ha poi vissuto una storia importantissima con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, e nel 2004 dopo una sit-com con Enzo Iachetti, “Il Mammo”, la spagnola si è defilata dal mondo della televisione: “Ho avuto tutto ciò che si poteva desiderare — ha raccontato Natalia — ho lasciato quando potevo uscire dalla porta principale e c’era una qualità che non si è più vista in tv. Dopo, ho visto troppi programmi spietati verso personaggi di peso messi in situazioni imbarazzanti.” Lontano dalle telecamere e finita anche la storia con Paolo Berlusconi, il nuovo amore di Natalia Estrada è nato grazie ai cavalli e alla costruzione di una vita nuova in un ranch: oggi infatti Natalia Estrada gestisce insieme al compagno Drew Mischianti un ranch in Piemonte, in provincia di Asti. La passione per i cavalli è nata grazie a un invito di Claudio Lippi in campagna dove per la prima volta salì in sella. E da lì Natalia Estrada ha raccontato che tutto è cambiato per lei: “Fu come un colpo di fulmine che ti succede o non ti succede. Iniziai a prendere lezioni e gli studi tv iniziarono a starmi sempre più stretti“.



