Natalia Paragoni sotto accusa: “È ora che inizi a fare la mamma seria”/ Lei ribatte all’hater: secca replica!

Natalia Paragoni e la maternità: la critica ricevuta sui social

Era quasi un anno fa, il 20 luglio 2023, quando Andrea Zelletta e Natalia Paragoni diventarono genitori per la prima volta accogliendo in casa la piccola Ginevra, la loro prima figlia. Una ventata di emozioni e gioia indescrivibili per la giovane coppia, conosciutasi nello studio di Uomini e donne nel 2019 quando lui era tronista e lei una delle corteggiatrici: dopo quell’esperienza il loro amore si è consolidato sempre più e, ora, ha portato loro la felicità di essere genitori.

Natalia Paragoni, Verissimo/ L'amore per la figlia Ginevra e l'idea di "cambiare vita": "Milano è pericolosa"

Spesso la coppia condivide sui propri profili social alcuni momenti di vita quotidiana assieme a Ginevra, preferendo sempre e comunque tutelare la sua privacy ed evitando di esporre il suo viso in forma pubblica. Ma, come spesso capita per i volti celebri sui social, anche Natalia Paragoni non è esente da critiche spesso acide provenienti dagli haters e relative alla sua maternità; è accaduto per esempio nelle ultime ore quando, dopo aver aperto un box di domande su Instagram, l’ex corteggiatrice ha ricevuto un commento al veleno da parte di un follower.

Natalia Paragoni replica all’hater: “Trogloditi!“

“Non è ora che inizi un po’ a fare la mamma seria?“: questo il commento piombato sul profilo Instagram di Natalia Paragoni, accusata di non affrontare la maternità in modo serio. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne non è però rimasta a guardare e, sempre attraverso le stories, ha pubblicato una risposta al vetriolo difendendosi dall’attacco: “La mamma seria per voi è stare a casa 24 h su 24, vestirsi in un certo modo, divertirmi esclusivamente con mia figlia, le vacanze farle solo con lei ecc… Ma tutto ok?“.

Inoltre, ha aggiunto un altro commento: “Io non sarò per voi una mamma seria, ma per me chi scrive e pensa queste cose sono solo dei trogloditi“. Una risposta che ha zittito le critiche e rivendicato la sua decisione di vivere la maternità come meglio crede, senza dare spiegazioni a nessuno.











