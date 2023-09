“Nato ha aiutato Ucraina nell’attacco a Sebastopoli”/ Ex agente CIA “Aereo Usa ha fornito dati”

Altro che scongiurare un’escalation della guerra in Ucraina, la Nato l’ha aiutata a compiere l’attacco missilistico a Sebastopoli secondo un ex agente della CIA. Si tratta di Larry Johnson, funzionario del Dipartimento di Stato Usa in pensione. Ne ha parlato a Sputnik, agenzia di stampa russa governativa, analizzando cosa è successo venerdì, quando Kiev ha preso di mira il porto della flotta russa del Mar Nero con una serie di attacchi con droni e missili da crociera. Secondo l’ex analista dell’intelligence americana, gli aerei militari Usa hanno contribuito a dirigere l’attacco ucraino contro il quartier generale della marina russa a Sebastopoli e l’aeronautica ucraina non avrebbe potuto colpire l’edificio senza sorveglianza e dati di puntamento dei sostenitori occidentali.

“È chiaro che c’è stata assistenza da parte della Nato con l’intelligence e la fornitura di altra assistenza per il targeting“, ha dichiarato Johnson. Nelle ultime ore sono emersi anche gli indizi che sostengono la tesi del coinvolgimento della Nato. Ad esempio, un aereo da ricognizione della Marina Usa è stato avvistato in volo vicino alla Crimea durante l’attacco missilistico ucraino su Sebastopoli. Stando a quanto indicato dal sito web FlightRadar24, prima e durante l’attacco un Boeing P-8A Poseidon della Marina statunitense stava sorvolando le coste rumene del Mar Nero. Ha continuato a sorvolare il territorio della Romania, compresa la zona costiera.

“L’UCRAINA NON AVEVI MEZZI PER PREPARARE QUELL’ATTACCO”

Questo velivolo è stato osservato in precedenza mentre sorvolava il Mar Baltico, vicino alla regione russa di Kaliningrad, secondo quanto riportato dal sito AirNavRadarBox. Per l’ufficiale della CIA in pensione questo è un segno di un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nella guerra tra Ucraina e Russia. “L’Ucraina non ha i cosiddetti mezzi ISR (intelligence surveillance reconnaissance). Non ha aerei ad ala fissa. Non ha i tipi di droni e certamente non ha i satelliti“, ha dichiarato Larry Johnson a Sputnik. “Tutta questa raccolta di informazioni… viene fornita agli ucraini dalla NATO e dagli Stati Uniti“. L’ex agente della CIA ha anche confermato che Poseidon potrebbe aver raccolto dati per l’attacco a Sebastopoli: “Assolutamente sì. Non è un aereo passeggeri. È un aereo da ricognizione, che raccoglie segnali di intelligence. Può monitorare ciò che vola nell’area. Non è una coincidenza. Penso che questo Poseidon potesse raccogliere dati per questo attacco. Fa parte della sua missione, non solo gli attacchi a Sebastopoli, ma anche quelli in altre aree del territorio russo“.

Il P-8A Poseidon di Boeing, infatti, è un aereo da pattugliamento e ricognizione marittima usato dalla Marina Usa dal 2009. Droni e aerei da ricognizione statunitensi sono stati regolarmente avvistati nei pressi della Crimea dall'inizio del conflitto ucraino lo scorso anno. "Questo è il pericolo. Continueranno a spingere e spingere finché non supereranno il punto in cui la Russia, quando si vendicherà, farà degenerare la situazione in una guerra più ampia", ha concluso Johnson.













