Nato, Turchia toglie il veto sull’ingresso di Svezia e Finlandia/ Firmato un accordo

A Madrid, in occasione del vertice Nato, si è svolto un incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Svezia e Finlandia. Alla base del summit, il possibile ingresso dei due Paesi della NATO. Erdogan ha incontrato l’omologo finlandese Sauli Niinisto e il primo ministro svedese Magdalena Andersson, insieme al segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg. Come spiega l’agenzia Anadolu, i colloqui hanno riguardato l’opposizione della Turchia alla candidatura dei Paesi scandinavi ad entrare nella Nato. Il motivo di tale opposizione sarebbe dovuto a causa di legami con gruppi ritenuti terroristi da Ankara.

INVASIONE DEL KURDISTAN/ "Erdogan non deve fare troppo o dà fastidio a Iraq e Russia"

Nel corso dell’incontro, la Turchia ha ritirato il veto per l’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un accordo, come spiega l’agenzia turca Anadolu. Secondo la Turchia, i due Paesi avrebbero dato sostegno politico, finanziario e con armi a gruppi terroristici turchi. Da parte di Ankara, come spiega l’agenzia, c’è “piena cooperazione” da Helsinki e Stoccolma contro il PKK e i suoi alleati.

Draghi-Scholz-Macron a Kiev/ Premier a Zelensky: “Ucraina in Ue. Ora corridoi grano”

Cosa prevede l’accordo

Cosa prevede l’accordo che Turchia, Svezia e Finlandia hanno firmato? I due Paesi nordici entreranno nella NATO ma dal suo canto Ankara ha “guadagnato” la collaborazione di Helsinki e Stoccolma contro il PKK e gli alleati. La Svezia, alla vigilia dell’incontro, aveva dichiarato: “La Turchia ha sollevato alcune questioni e la nostra ambizione è di arrivare a un accordo in breve tempo, possibilmente prima del summit di Madrid. Ho avuto sabato uno scambio di vedute con il presidente Erdogan, e le posso definire costruttive. Come membro della Nato saremmo solidali alla Turchia: la Svezia condanna il terrorismo in modo inequivocabile e per andare incontro ai timori della Turchia sono state rafforzate le leggi sul terrorismo, analizzate le richieste di estradizione”, come detto da Magdalena Andersson.

NEGOZIATI UCRAINA-RUSSIA, FALLITA MEDIAZIONE TURCHIA/ La situazione: né pace né grano

“Nessun alleato ha sofferto più della Turchia a causa del terrorismo, compresi gli attacchi terroristici del Pkk” aveva aggiunto il segretario generale della Nato Stoltenberg. Nella pratica, l’accordo prevede la “consegna” dei curdi da parte di Svezia e Finlandia alla Turchia, aprendo di fatto all’ennesima persecuzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA