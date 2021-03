NCIS 17/ Anticipazioni episodi oggi, 1 marzo: tre nuovi casi e una morte che…

NCIS 17, anticipazioni episodi oggi, 1 marzo

Tre nuovi episodi di NCIS 17 questa sera su Rai2 seppur in replica. La cavalcata continua tra gialli da risolvere e situazioni e anche oggi i fan attenderanno con ansia di capire come andrà a finire per la nostra squadra e le loro vittime. Ad aprire le danze sarà l’episodio numero 7 dal titolo “Tutto esaurito” in cui il corpo di John si schianta contro il parabrezza del veicolo a seguito con al volante il responsabile delle attrezzature civili dell’Ensemble Hugo Grava. Quando arriva l’NCIS, Palmer nota la mancanza di sangue sulla scena e le unghie cianotiche di John e questo lascia intendere che fosse morto prima di colpire il veicolo. Il direttore dell’Ensemble, il capo musicista senior della Marina Neil Farzad, si incolpa di non essersi reso conto che la depressione di John era tornata, mentre l’ottimista Luke Undervoy fa esplodere la mente di Torres spiegando che ci vogliono cinque audizioni e un periodo di boot camp per entrare a far parte dell’Ensemble, forse l’uomo non si è suicidato ma è stato ucciso?

Gibbs babysitter del piccolo Phineas?

A seguire andranno in onda gli episodi 8 e 9 di NCIS 17 dal titolo Musica, maestro! e Game Over in cui il team NCIS indaga sull’omicidio di un musicista nella band più elitaria della Marina che si esibisce in eventi diplomatici in tutto il mondo. Dall’altro lato, invece, il team si troverà ad indagare sull’omicidio di un ufficiale trasmesso in streaming su una popolare app di videogiochi. Come sempre non mancheranno i risvolti personali soprattutto quando Gibbs, dopo aver detto addio a Ziva negli scorsi episodi, si troverà ad ospitare il suo vicino di 9 anni, Phineas (Jack Fisher), quando sua madre deve partire per un viaggio dell’ultimo minuto. Cosa porterà a galla tutto questo nei nuovi episodi, in replica, del crime americano?



